Mais 50 pacientes recebem alta no Programa +RespirAR, nesta sexta-feira (16)

O Programa +RespirAR concedeu alta a 50 pacientes recuperados das sequelas da Covid-19, nesta sexta-feira (16/12), no Centro de Convivência Estadual do Idoso (Ceci) Aparecida, na zona sul de Manaus, um dos núcleos da atividade. O programa do Governo do Amazonas é coordenado por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), e já realizou mais de 187 mil atendimentos, com mais de 30 mil recuperados.

A entrega de certificados fez parte do encerramento das atividades no núcleo, em uma manhã de integração entre professores, alunos e seus familiares. Recuperada da covid-19, Alcinira Martins, de 82 anos, destacou que sua autoestima melhorou depois do processo de reabilitação. “Antes eu me sentia triste e não tinha nem ânimo para sair de casa, com as atividades e colegas, tudo mudou. Agora, minha alegria é ver minha evolução por meio do tratamento”, destacou.

“O RespirAR é um divisor de águas para a sociedade e vem transformando a vida de milhares de pessoas. Sabemos da responsabilidade que temos com a população amazonense. Ver os pacientes recebendo seus certificados e readquirindo qualidade de vida, isso nos motiva para continuar o nosso trabalho”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Matilde Santos, 67, que precisou enfrentar as consequências de ter contraído o vírus, agradece ao +RespirAr por ter lhe proporcionado a oportunidade de uma vida nova. “Fiquei muito debilitada por causa da doença, sentia falta de ar, dores na coluna e dificuldade para andar. Hoje estou bem recuperada, caminho sozinha e firme sem precisar de apoio, me sinto satisfeita por ter conhecido profissionais incríveis”, comentou Matilde, que participa do programa no Ceci Aparecida.

Unidades

O RespirAR conta com 10 núcleos de atendimentos espalhados pela capital amazonense, entre eles as Policlínicas Antônio Aleixo, Codajás e João dos Santos Braga e os Centros de Atenção ao Idoso (Caimis) Ada Viana e o André Araújo.

Além desses, os Centros Estaduais de Convivência da Família (CECFs) Padre Pedro Vignola, Magdalena Arce Daou e Teonízia Lobo, o Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci) Aparecida e a Vila Olímpica de Manaus, onde surgiu o projeto, também são pontos de atendimento.