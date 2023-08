Mais cinco candidatos aprovados via concurso público são nomeados pelo TCE-AM

Seguindo ordem classificatória, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) divulgou a nomeação de mais cinco candidatos aprovados no concurso público realizado no ano de 2021. A nomeação foi publicada na edição desta terça-feira (15) do Diário Oficial Eletrônico (DOE), com nomes para os cargos de Controle Externo de Auditoria Governamental, Obras Públicas e Tecnologia da Informação.

Foram nomeados Lucas Kenji Gomes, Mateus Coelho Ferreira e Monaliza Pires Lima para o cargo de Auditoria Governamental; Clebio Camilo de Sousa para o cargo de auditoria de Obras Públicas, além de Paulo Bruno Batista de Sena, no cargo de Tecnologia da Informação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os atos de nomeação também levam em consideração a necessidade de preenchimento de cargos técnicos e especializados na instituição, de acordo com as demandas e responsabilidades do Tribunal.

“O Tribunal de Contas reafirma seu compromisso em seguir os princípios da legalidade, eficiência e transparência em seus processos de seleção e nomeação, buscando sempre fortalecer a equipe técnica que atua em prol da fiscalização e controle das contas públicas no estado”, destacou o conselheiro-presidente do TCE-AM, Érico Desterro.

O concurso, que teve as provas realizadas em 2021, inicialmente ofereceu 40 vagas para preenchimento imediato nas diferentes áreas de atuação. Os vencimentos oferecidos aos aprovados chegam a até R$ 8,3 mil, além de benefícios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além das nomeações, os atos também estabelecem os procedimentos para que os candidatos nomeados possam tomar posse dos cargos. Entre os documentos exigidos para a posse, estão certidões de nascimento ou casamento, título de eleitor, comprovantes de votação das últimas eleições, comprovante de exercício da função de jurado, certificado de reservista para candidatos do sexo masculino, cédula de identidade, comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e outros documentos relevantes.

Os candidatos nomeados devem apresentar toda a documentação original, acompanhada de fotocópia, na Diretoria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, localizada na Avenida Efigênio Sales, n.º 1155 – Parque 10, no horário das 8:00h às 12:30h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*