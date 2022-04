Mais de 1.300 livros são distribuídos em ação literária da Imprensa Oficial em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Superando as expectativas, a ação literária “Compartilhando histórias: incentivo à leitura & doação de livros”, uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA), finalizou com um número surpreendente de 1.368 livros distribuídos e 459 visitantes, nos três dias de evento, 21 a 23 de abril, no Shopping Grande Circular, no bairro São José.

O total de livros doados ultrapassou a quantidade de obras disponíveis inicialmente, 1.264, justamente devido às doações e arrecadações feitas pelo público no centro de compras – o local também funcionou como ponto de coleta, além do alto fluxo de pessoas no espaço literário.

A ação, alusiva ao Dia Mundial do Livro, comemorado em 23 de abril, e com o mote “Adote um livro”, teve como objetivo distribuir gratuitamente à população obras literárias que faziam parte do acervo bibliográfico da Imprensa Oficial e que, por estarem em boas condições de uso, podiam ser oferecidas à sociedade.

A professora Rosilene Aguiar levou toda a família para visitar o espaço literário e comemorou a iniciativa. “Nós moramos aqui perto, na avenida Itaúba, e esse espaço é realmente muito importante para a nossa comunidade. As pessoas da Zona Leste gostam de ler, gostam muito de estudar e fazer parte do universo da leitura”, ressaltou.

Autores renomados

A ação literária disponibilizou ao público títulos de autores renomados, como os nacionais Carlos Drummond de Andrade, Arnaldo Jabor, Erico Veríssimo, Cecilia Meireles, Ruth Rocha, Machado de Assis, José de Alencar, Lima Barreto, Jorge Amado e Monteiro Lobato; e também escritores amazonenses: Áureo Nonato, Gaitano Antonaccio, Celdo Braga e Márcio Souza.

Entre os gêneros literários à disposição estavam livros de Literatura, Poesia, Música, Design, Artes/Artesanato/Pintura, Infantil, Biografia e Memórias, Gastronomia, Ciências Humanas, Sociologia e Filosofia, Economia, Direito, História, Geografia, Administração, Negócios, Agro/Ambiental, Política, Humor, Guias, Curiosidades, Autoajuda, Periódicos, Informática, Educação Sexual e Saúde e Beleza.

O livro e a Imprensa Oficial

O livro está diretamente ligado à essência da Imprensa Oficial do Amazonas, uma autarquia estadual com 130 anos de existência responsável por editorar, imprimir, publicar e conservar conhecimento e informação oficial através de livros, de obras literárias, e também, claro, através dos Diários Oficiais.

O livro é ferramenta de trabalho na Editora da IOA, que desenvolve serviços editoriais para órgãos públicos como editoração, diagramação, design de capa, projeto gráfico, entre outros; e também passa pelo Centro de Documentação e Memória (CDM), o departamento que faz a salvaguarda e conservação do acervo centenário da IOA, desde bibliografias, revistas jurídicas, periódicos e, também, os Diários Oficiais antigos.