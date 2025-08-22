A notícia que atravessa o Brasil!

Mais de 1.500 dragas e balsas ilegais usadas no garimpo são desativadas em rios do Amazonas

Fiscalização já resultou na retirada de mais de 1.500 embarcações ilegais, com foco no Rio Madeira e em áreas de proteção ambiental.

Por Beatriz Silveira

22/08/2025 às 15:42

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) intensificou as operações de fiscalização contra o garimpo ilegal no Amazonas, em resposta a denúncias recentes sobre a atuação de dragas no Rio Madeira e às recomendações do Ministério Público Federal (MPF).

Segundo o órgão, desde 2023 já foram interceptadas e desativadas 1.566 balsas e dragas em diferentes regiões do estado. Só no Rio Madeira, em uma área que se estende de Borba (AM) até Calama (RO), na divisa com Porto Velho, cerca de 1.000 embarcações ilegais foram retiradas. A ação alcançou ainda municípios como Novo Aripuanã, Manicoré e Humaitá, além de diversas comunidades ribeirinhas diretamente afetadas pela atividade irregular.

Outras áreas críticas também foram alvo da fiscalização, como o Vale do Javari e os rios Japurá, Içá, Jutaí, Puruê e Puretê, além de terras indígenas situadas nas regiões Coata Laranjal, Tenharim Marmelo e Riozinho.

Leia também: Descaso da Amazonas Energia com ribeirinhos leva MP a abrir investigações

A recomendação que embasa a operação foi assinada pelo procurador da República André Luiz Porreca Ferreira Cunha, e envolve diferentes órgãos de segurança e fiscalização, entre eles o ICMBio, Ipaam, Sedam, Polícia Federal, polícias militares e a Marinha do Brasil.

De acordo com o superintendente do Ibama no Amazonas, Joel Araújo, o instituto cumpre a determinação em parceria com outras instituições, mas não pode antecipar detalhes sobre as ações em curso.

O MPF ainda orienta que, nos casos em que não seja possível remover ou armazenar as dragas, seja feita a prisão em flagrante dos envolvidos, com encaminhamento imediato à Polícia Federal.

Em nota, o Ibama destacou que vem priorizando o planejamento estratégico anual, a contratação de novos servidores e o reforço de recursos para manter a fiscalização contínua e efetiva.

 

