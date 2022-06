Mais de 1.500 mulheres já foram beneficiadas com a inserção do DIU no interior do Amazonas

Redação AM POST

Dando continuidade às ações do programa de planejamento familiar, equipes da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) e do Ministério da Saúde (MS) estão na região do Alto Solimões, desde terça-feira (21/06). O objetivo é capacitar e disponibilizar o Dispositivo Intrauterino de Cobre (DIU), por meio do treinamento das Equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) nos municípios de Atalaia do Norte, Benjamim Constant e Tabatinga.

As equipes estão recebendo capacitação quanto à indicação, preparo, inserção e acompanhamento do método contraceptivo. A meta é capacitar 100% dos médicos e enfermeiros da Atenção Primária à Saúde (APS) desses municípios visitados, além de inserir 400 unidades do DIU, beneficiando as mulheres do Alto Solimões. O treinamento encerra nesta sexta-feira (24/06).

“O projeto do DIU de Cobre já alcançou oito municípios do Amazonas com capacitações das equipes e com a inserção do dispositivo para que as mulheres tenham o direito ao planejamento reprodutivo garantido”, ressaltou Anoar Samad, secretário de Estado de Saúde.

De acordo com a gerente de Atenção à Saúde nos Ciclos de Vida, da SES-AM, Sandra Cavalcante, os profissionais de saúde do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) do Alto Solimões também foram capacitados para aplicação das técnicas na população indígena feminina.

“A Secretaria de Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde, vem sistematicamente realizando a capacitação com enfoque no DIU de cobre visando a ampliação do acesso ao dispositivo no Amazonas, disponibilizado pelo SUS. O DIU é um método contraceptivo reversível, que apresenta alta eficácia, segurança e boa tolerância, possui longo tempo de atuação, não depende dos hábitos da usuária após a colocação e possui poucas contraindicações para o uso”, explicou Sandra.

Outras ações

O projeto de ampliação da inserção do DIU de Cobre no Amazonas até o momento, já contemplou 1.508 mulheres. Os municípios de Itacoatiara, Manacapuru, Rio Preto da Eva e Iranduba receberam a capacitação em 2021. Cerca de 700 mulheres foram beneficiadas com a inserção do dispositivo.

Em abril deste ano, os municípios beneficiados foram Tefé, Uarini e Alvarães, onde 100% das equipes da APS nesses municípios receberam o treinamento. Em São Gabriel da Cachoeira, 40 profissionais de saúde foram capacitados.

* Com informações da assessoria de imprensa