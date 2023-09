Mais de 100 botos já morreram no Lago de Tefé devido a estiagem no AM; assista

Amazonas (AM) – O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) divulgou nesta sexta-feira (29), que desde o dia 23 deste mês tem ocorrido um evento incomum de mortalidade de golfinhos de rio amazônico, os botos. Somente na região do Lago de Tefé, no Amazonas, foram encontrados mais de 100 animais mortos.

O IDSM afirmou que vem realizando esforços para entender as causas do evento e que busca salvar os animais que ainda se encontram no lago. Várias ações estão sendo realizadas com apoio de outros grupos ambientais e as equipes seguem ativas monitorando os animais vivos.

Além disso, busca e recolhimento de carcaças estão sendo realizadas para analisar as coletas de amostras com intuito de identificar doenças e qualidade da água. Mais de R$ 100 mil já foram destinados para ação.

Neste final de semana, será realizado no Lago de Tefé no Amazonas, uma mobilização emergencial para resgatar os animais. A seca tem atingido moradores do município, fazendo com que rios virassem estradas. O transporte fluvial e o escoamento de alimentos já é problema na localidade.

Nesta sexta-feira (29), o Amazonas decretou situação de emergência em razão da seca. Já são 19 cidades em emergência e há a previsão que até outro mais de 50 cidades estejam na mesma situação.

