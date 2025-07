Mais de 139 mil famílias são afetadas pela cheia no Amazonas

Notícias do Amazonas – O Governo do Amazonas atualizou, neste sábado (26/07), por meio do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais, o boletim sobre a cheia dos rios no estado. De acordo com os dados, 139.976 famílias — o equivalente a cerca de 559.886 pessoas — já foram afetadas pela enchente.

Segundo o levantamento, todas as nove calhas dos rios do Amazonas entraram em processo de vazante. Entre os 62 municípios amazonenses, 42 estão em Situação de Emergência, 13 em Alerta, um em Atenção e seis mantêm o status de Normalidade, conforme os decretos municipais.

Ações emergenciais

Até o momento, o Governo do Estado distribuiu 640 toneladas de cestas básicas, 2.750 caixas d’água com capacidade de 500 litros, 57 mil copos de água potável fornecidos pela Cosama, além de dez kits purificadores do programa Água Boa e uma Estação de Tratamento Móvel (Etam). A ajuda humanitária foi direcionada a 18 municípios das calhas do Madeira, Juruá, Purus, Alto Solimões e Médio Solimões.

Educação

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar informou que 453 estudantes foram impactados pela cheia em quatro municípios: Anamã, Itacoatiara, Novo Aripuanã e Uarini. Os alunos continuam acompanhando as aulas por meio do programa “Aula em Casa”, garantindo a continuidade do calendário escolar.

Saúde

Na área da saúde, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) distribuiu 72 kits de medicamentos para sete municípios, beneficiando mais de 35 mil moradores. Além disso, o município de Manicoré recebeu uma nova usina de oxigênio com capacidade para produzir 30 m³ por hora, substituindo o equipamento anterior, de menor capacidade.

A cidade de Apuí também recebeu seis cilindros de oxigênio como reserva de segurança e foi contemplada com medicamentos e insumos hospitalares.

Operação Cheia 2025

Lançada em 16 de abril, a Operação Cheia 2025 foi anunciada pelo governador Wilson Lima com o envio de ajuda emergencial inicialmente aos municípios da calha do Madeira: Humaitá, Manicoré e Apuí — os primeiros a decretar Situação de Emergência.

Monitoramento contínuo

O monitoramento do nível dos rios é realizado de forma permanente pelo Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil do Amazonas, que acompanha os indicadores hidrológicos ao longo de todo o ano.