Mais de 170 policiais devidamente armados são enviados para atuar nas áreas de fronteira e divisa do Amazonas

Redação AM POST

Cento e setenta e quatro policiais militares vão embarcar para seis municípios do interior do estado neste sábado (05/03), para atuar na operação Hórus, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), do Governo Federal, deste mês. Os policiais já embarcam equipados com pistolas calibre 9 milímetros, entregues pelo governador Wilson Lima na manhã desta sexta-feira (04/03).

Parintins, Novo Airão, Maués, Tabatinga, Atalaia do Norte e Coari vão receber o efetivo. Entre os 174 policiais militares que vão desembarcar no interior do estado, estão o efetivo do Comando de Policiamento Especializado (CPE), Comando de Policiamento do Interior (CPI) e o Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb).

De acordo com o tenente-coronel Lima Júnior, coordenador do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-F), os policiais reforçarão as operações Fronteira Mais Segura e Divisa Mais Segura, coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), e que estão inseridas no contexto da operação Hórus.

“Estamos atuando nas áreas de fronteira e divisa do Amazonas. Já são mais de R$ 100 milhões de prejuízo ao crime organizado”, disse.