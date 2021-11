Mais de 18 mil pessoas deixam Manaus para aproveitar feriadão no interior

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam) registrou que 18.544 pessoas deixaram Manaus, no período de 29 a 31 de outubro, com destino a outros municípios do estado. Os dados parciais integram a Operação Viagem Segura – Feriado de Finados, que ocorre até amanhã (02/11), nas principais saídas da capital amazonense.

Os trabalhos dos fiscais da autarquia são realizados somente em embarcações e veículos (entre ônibus, micro-ônibus, vans e similares) que operam no serviço de transporte rodoviário e hidroviário intermunicipal de passageiros.

O diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, adiantou que o balanço da operação está sendo positivo em ambos os modais de transporte.

“Ontem (31/10), observamos um número um pouco maior de pessoas que deixaram Manaus utilizando o modal rodoviário. Acreditamos que esse número é em decorrência das festas que aconteceram em Rio Preto da Eva. A orientação do governador Wilson Lima é para que o trabalho seja intensificado na regularidade do serviço, mas também nas medidas de combate em relação à pandemia, para que a população possa aproveitar o feriado prolongado em segurança”, disse o gestor.

Outros números – De acordo com levantamento da autarquia, por meio do serviço do sistema rodoviário intermunicipal, 6.927 passageiros deixaram a capital, sendo a maior saída registrada, com 1.469, no domingo (31/10), na Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010 e BR-174), bairro Santa Etelvina, zona norte. Nessa modalidade, as cidades mais procuradas pela população foram Iranduba, Rio Preto da Eva e Manacapuru.

Ao todo, 469 veículos foram fiscalizados pela Arsepam nos quatro postos fixos desse modal, sendo os municípios de Rio Preto da Eva, Itacoatiara e Manacapuru os mais procurados pela população.

No hidroviário, 11.617 pessoas deixaram Manaus em direção a outras cidades do estado. A maior saída foi anotada no sábado (30/10), com 2.284, no Porto Público Privatizado de Manaus – compreende as balsas da Manaus Moderna, Centro. Ao todo, 212 embarcações foram fiscalizadas em dois pontos de atuação da Arsepam, sendo os destinos Careiro da Várzea, Tefé e Coari os mais procurados por quem utilizou esse modal.

Resultado – O balanço final da Operação Viagem Segura – Feriado de Finados está previsto para ser divulgado na manhã do dia 3 de novembro.

A ação conta com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot); da Prefeitura de Manaus, por intermédio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU); do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran); e da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH).

* Com informações da assessoria de imprensa