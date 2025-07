Mais de 20 mil famílias são desligadas do Bolsa Família no Amazonas

Notícias do Amazonas – Em julho, o programa Bolsa Família passou por uma significativa reestruturação, resultando no desligamento de 20,7 mil famílias apenas no Amazonas.

Essa medida é parte de uma atualização na renda familiar, onde 12,1 mil famílias perderam o benefício após completarem o período de dois anos de proteção, tendo suas rendas aumentado acima do limite estabelecido. Outras 8,5 mil famílias foram excluídas por excederem o teto de renda permitido para permanência no programa.

PUBLICIDADE

Manaus continua a ser a cidade com o maior número de beneficiários do estado, mas no interior, Parintins abriga 21,2 mil famílias ainda aptas a receber o auxílio.

O pagamento referente a julho começou na última sexta-feira, dia 18, e traz à tona questões importantes sobre a vulnerabilidade social que muitas famílias enfrentam.

O desligamento do Bolsa Família não afeta apenas o Amazonas; diversas regiões do Brasil estão lidando com desafios semelhantes.

PUBLICIDADE

LEIA MAIS: Veja vídeo: Mulher desaparece misteriosamente após embarcar em lancha no interior do Amazonas

A evolução das condições econômicas é uma faca de dois gumes: enquanto algumas famílias conseguem melhorar sua renda, outras se veem em situações críticas devido à perda do benefício.