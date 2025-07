Mais de 200 infrações são registradas em operação contra rolezinhos em Manaus

Notícias do Amazonas – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) intensificou o combate às irregularidades no trânsito com a realização da Operação Anti-Rolezinho, entre a noite de quarta-feira (16) e a madrugada de quinta-feira (17), em Manaus. A ação ocorreu nas zonas norte e oeste da capital e resultou em mais de 200 infrações registradas e 55 motocicletas removidas.

A operação teve início por volta das 23h e contou com o apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e da Força Tática da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

De acordo com o diretor-presidente do Detran-AM, David Fernandes, a iniciativa visa restabelecer a segurança viária e garantir tranquilidade à população. “Esses encontros irregulares colocam vidas em risco, principalmente pela ausência de equipamentos de segurança e pelas manobras perigosas. Também há perturbação do sossego com o uso de descargas livres”, afirmou.

Entre as principais infrações identificadas estão a condução sem capacete, veículos sem placa ou com a identificação coberta, descargas livres, corridas ilegais e placas com lacre violado.

As fiscalizações foram realizadas em vias movimentadas como as avenidas Max Teixeira, Noel Nutels, José Henrique Bentes e Governador José Lindoso, na zona norte, além da Pedro Teixeira, Avenida do Turismo e Coronel Teixeira, na zona oeste.

Segundo Arthur Cruz, coordenador da Fiscalização do Detran-AM, a operação visa preservar vidas. “Segurança no trânsito é responsabilidade de todos”, reforçou.