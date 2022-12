Mais de 27 mil pessoas deixam Manaus para as festas de Natal

Redação AM POST

A Operação Natal Feliz registrou o fluxo de 27.739 pessoas, por meio dos modais rodoviário e hidroviário intermunicipal de passageiros, no período de 23 a 25 de dezembro. Os dados são da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam), responsável por coordenar e fiscalizar esses serviços de transportes.

Ao todo, o número de fiscalizações chegou a 1.651, sendo respectivamente 1.264 no transporte rodoviário e 387 no hidroviário intermunicipal. A Operação Natal Feliz contou com o apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH).

Apesar de o número ter ficado abaixo do estimado inicialmente (31 mil usuários), o diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, explicou que o quantitativo de passageiros apresentou um aumento de 7,91%, se comparado à operação de Natal realizada ano passado (total de 25.705). Além disso, ele relembrou que em 2021 a operação teve duração de quatro dias, ou seja, um dia a mais que neste ano.

Ele acrescentou, ainda, que os fiscais da Arsepam, juntamente com as equipes do BPTran e da SNPH, conseguiram proporcionar à população um serviço com vistas ao transporte seguro, seguindo a determinação do governador Wilson Lima. “As pessoas chegaram com segurança nas casas de seus familiares, amigos, para passar o Natal. Ficamos felizes em ajudar a propiciar um transporte seguro”, finalizou.

Autorização

A Arsepam, por meio do diretor-presidente da autarquia, concedeu uma autorização especial direcionada a onze ônibus da empresa Expresso Transamazônica, com linhas intermunicipais para os municípios de Itacoatiara e Manacapuru, (respectivamente distantes 176 e 68 quilômetros de Manaus. O documento tem validade até o dia 2 de janeiro de 2023.

Rodoviário e destinos

Utilizando o transporte rodoviário intermunicipal, 12.985 passageiros deixaram a capital amazonense em direção aos mais diversos municípios do estado. O posto que apresentou a maior saída foi o da Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), com 6.053, representando 21,82% do total de usuários.

Em segundo lugar foi o Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim – Rodoviária de Manaus, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus, com 4.419 (15,93%); em terceiro o posto multimodal de Careiro da Várzea (a 25 quilômetros da capital), com 1.451 (5,23%); em quarto a Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010 e BR-174), bairro Santa Etelvina, zona norte, com 696 (2,50%); em quinto a Barreira de Fiscalização Estadual da Avenida das Flores, bairro Lago Azul (entrada do conjunto residencial Viver Melhor 1), zona norte, com 203 (0,73%); e em sexto o Terminal Rodoviário de Itacoatiara, com 163 (0,58%).

O transporte rodoviário intermunicipal contabilizou 1.264 fiscalizações, com 852 na Ponte Rio Negro; 171 no posto de Careiro da Várzea; 121 na Barreira de Fiscalização Estadual; 108 na Rodoviária de Manaus; 8 na Barreira da Avenida das Flores; e 4 na Rodoviária de Itacoatiara.

Os destinos mais procurados pela população que utilizou essa categoria de transporte foram Iranduba (1° – 2.959 passageiros), Manacapuru (2° – 2.316) e Itacoatiara (3° – 1.433), municípios distantes, respectivamente, 27, 68 e 176 quilômetros da capital.

Hidroviário e destinos

De 23 a 25 de dezembro, 14.754 pessoas deixaram Manaus por meio de embarcações fiscalizadas pela Arsepam, como lancha rápida, barco a motor, navio a motor, expresso ou a jato e ferry boat.

Nesse modal, o posto com maior saída foi o de Careiro da Várzea, com 9.378, refletindo 33,80% do total. Neste local foram efetuadas 306 fiscalizações.

Pelo Porto Público de Manaus/Manaus Moderna, 5.376 usuários (19,38%) deixaram a capital e 81 fiscalizações foram efetuadas. Os municípios mais procurados no período foram Careiro da Várzea (1° – 9.378 passageiros), Parintins (2° – 1.258) e Maués (3° – 621), respectivamente a 25, 369 e 276 quilômetros de Manaus.