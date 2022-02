Mais de 275 mil cartões do Auxílio Estadual permanente já foram entregues em todo o Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas segue avançando nas entregas de cartões remanescentes do Auxílio Estadual permanente. Até esta terça-feira (08/02), 275.969 benefícios já haviam sido entregues em todo o estado, o que representa 91,99% dos 300 mil cartões destinados a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza do Amazonas.

Ao todo, foram entregues 143.059 dos 158.251 cartões destinados a famílias de Manaus, o equivalente a 90,4%. No interior, o benefício já alcançou 132.910 do total de 141.749 famílias previstas para receberem o Auxílio, o que corresponde a 93,7% do total.

Em Manaus, restam 15 mil cartões a serem distribuídos. O cronograma de entregas está na terceira etapa, que teve início no dia 10 de janeiro e segue até o dia 28 de fevereiro, no Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci), localizado na rua Wilkens de Matos, bairro Aparecida, zona sul de Manaus.

“Nós iniciamos com pouco mais de 16 mil cartões e, até o dia 7 de fevereiro, entregamos 1.384 cartões na capital. A procura dos beneficiários está sendo baixa. Atendemos, na grande maioria, pessoas querendo saber se foram contempladas com o benefício”, afirmou Maylla Boreggio, coordenadora da ação de entrega dos cartões remanescentes na capital.

Equipes da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) ficam no Ceci do bairro Aparecida de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, até o último dia das entregas.

Interior

Entre os municípios do interior, aquele que está com as entregas mais avançadas é Anamã: na localidade, dos 950 beneficiários, 939 já haviam recebido o cartão até esta terça-feira (98,8%). Ao todo, a distribuição já ultrapassou 90% em 55 municípios do Amazonas.

No interior, o Governo do Estado conta com a parcerias de órgãos como a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, além das secretarias municipais de Assistência Social, para prosseguir com as entregas.

“Temos grande procura de pessoas que residem em Manaus, mas que fizeram cadastro no CadÚnico quando ainda moravam no interior. Nesses casos a gente aciona os nossos parceiros que estão fazendo as entregas no interior, no intuito de trazer esses cartões por meio de algum servidor, para que seja entregue à família aqui em Manaus”, detalhou Maylla Boreggio.

Atendimento

O Governo do Estado disponibilizou um call center para atendimento de demandas envolvendo o cartão Auxílio Estadual permanente. O número para contato para tirar dúvidas relacionadas ao cartão é o 0800-740-7444.

Por meio do atendimento, a pessoa pode verificar se possui direito ao benefício, os documentos necessários quando for ao local de retirada, entre outras questões.

O call center está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Além do canal de atendimento, a população já dispõe do site www.auxilio.am.gov.br para conferir se tem acesso à ajuda financeira, bastando informar o CPF e a data de nascimento.

“Também ainda estamos fazendo as entregas domiciliares para aqueles casos em que o beneficiário está acamado ou internado”, concluiu a coordenadora Maylla Boreggio.

Segurança alimentar

Criado pelo governador Wilson Lima, o Auxílio Estadual, que agora é permanente, é considerado o maior programa de transferência de renda da história do Amazonas e garante segurança alimentar da população em situação de pobreza e extrema pobreza.

Além de assegurar a dignidade de quem mais precisa, o programa impulsiona o aquecimento econômico.