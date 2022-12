Mais de 28 mil pessoas devem deixar Manaus durante o feriado prolongado

Redação AM POST

Mais de 28 mil pessoas devem deixar Manaus com destino às cidades do interior do Amazonas, no período de 08 a 11 de dezembro, por meio dos serviços de transporte rodoviário e hidroviário intermunicipal de passageiros. A projeção é da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado (Arsepam) na Operação Viagem Segura – Padroeira do Amazonas.

Continua depois da Publicidade

O nome da operação faz uma referência ao Dia da Padroeira do Amazonas, Nossa Senhora da Conceição, data celebrada nesta quinta-feira (08/12). Nos quatro dias de operação, a Arsepam estima realizar mais de 1.340 fiscalizações.

Sobre o intenso fluxo de passageiros previsto, os Departamentos de Transporte Rodoviário (DETR) e Hidroviário (DETH) da Arsepam informaram que o número se justifica devido aos pontos facultativos decretados, pelo Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus, para sexta-feira (09/12), data também do jogo da seleção brasileira contra a Croácia, o que deve aumentar a quantidade de deslocamentos a partir desta quinta-feira (08/12).

O diretor-presidente da Agência Reguladora, João Rufino Júnior, acrescentou ainda que nesta quinta-feira se inicia os festejos do aniversário de 41 anos de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus) e Iranduba (a 27 quilômetros da capital), com intensa programação, respectivamente, até o dia 10 e 11 de dezembro.

Continua depois da Publicidade

Estimativas detalhadas

O DETH estima que um número superior a 12 mil passageiros saia de Manaus, de hoje (08/12) até domingo, em embarcações do tipo lancha rápida, ferry boat, expresso ou a jato, navio motor e barco motor. Ao todo, mais de 240 fiscalizações devem acontecer no período.

Continua depois da Publicidade

Por sua vez, o setor projeta que mais de 16 mil pessoas optem por essa modalidade de transporte para acessar outros municípios do estado. As fiscalizações devem superar 1.100 nas categorias regular (viagens entre terminais rodoviários), semiurbano (Manaus-Iranduba-Iranduba-Manaus), fretamento eventual (sem periodicidade, com finalidade específica ou turística) e contínuo (empresas com rotas fixas contratadas por pessoas jurídicas).

Postos

Continua depois da Publicidade

No sistema rodoviário intermunicipal, as fiscalizações acontecem de modo fixo no Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim – Rodoviária de Manaus, bairro Flores, zona centro-sul; Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), em Iranduba; Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010 e BR-174), bairro Santa Etelvina, zona norte; Barreira de Fiscalização Estadual da Avenida das Flores, bairro Lago Azul (entrada do Viver Melhor 1), zona norte; Terminal Rodoviário de Itacoatiara; e na entrada de Careiro da Várzea, primeiro posto multimodal (também atende ao sistema rodoviário) da Arsepam.

No transporte hidroviário intermunicipal, a Agência Reguladora também conta com um posto no Porto de Manaus, atendendo também as balsas da Manaus Moderna, no Centro da capital.

A Operação Viagem Segura – Padroeira do Amazonas conta com apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH).