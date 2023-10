Notícias do Amazonas – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, ultrapassou a quantidade de três mil cestas entregues pelo programa “Merenda em Casa”, nos municípios do interior do Amazonas afetados pela estiagem histórica dos rios. Os kits estão sendo entregues diretamente nas casas dos alunos, localizadas nas áreas rurais dos municípios. Já na capital, aproximadamente, 80 cestas foram entregues a estudantes de comunidades da zona rural.

A entrega das cestas do “Merenda em Casa” está sendo realizada por meio de uma força tarefa coordenada pela Secretaria de Educação. Nas localidades, as ações e logísticas são organizadas pelas coordenadorias regionais de educação, em um esforço coletivo dos educadores de cada município. Nos últimos dias, municípios como Anamã, Nova Olinda do Norte, Japurá, Juruá e Tefé intensificaram a operação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O ‘Merenda em Casa’ é um compromisso do nosso governo com a alimentação desses alunos. A meta é garantir a segurança alimentar nesse período de estiagem em que as aulas estão suspensas. E aqui faço um agradecimento a cada servidor da nossa Secretaria de Educação que não têm medido esforços para fazer a merenda chegar a casa dos estudantes”, afirmou o governador Wilson Lima.

A secretária de educação, Kuka Chaves, destacou a união dos educadores nos municípios diante do desafio que requer a execução do “Merenda em Casa” e o trabalho de monitoramento realizado pela secretaria, juntamente com o comitê implantado pelo Governo do Amazonas, para mitigar os impactos da estiagem.

“Diariamente acompanhamos o trabalho conjunto realizado pelas pastas do Governo do Amazonas, de monitoramento e ações. Paralelo a isso, executamos, com comprometimento, o ‘Merenda em Casa”. Compreendemos a urgência que este ato requer e os servidores, principalmente, os educadores, têm sido incansáveis em campo, de casa em casa”, destacou a secretária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até a manhã deste sábado (21/10), 3.042 kits do “Merenda em casa” já haviam sido entregues em 25 municípios impactados. Ao todo, mais de 6,7 mil alunos no interior estão sofrendo com os impactos da estiagem. Ao longo do dia de hoje, alunos das comunidades rurais de Maués e Novo Airão também começaram a receber os kits.

Acompanhando, nesta semana, as ações na calha do Solimões, a secretária executiva adjunta do Interior, Ana Maria Freitas, reafirmou o compromisso do Governo do Amazonas de chegar a todos os alunos que estão sofrendo com a estiagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Os desafios não são fáceis. Nossos educadores estão na linha de frente, montando os kits do ‘Merenda em Casa’, definindo as logísticas, percorrendo os caminhos de canoa, onde é possível, e a pé sempre que necessário para chegar aos locais mais isolados. É um compromisso do governador Wilson Lima, mas também nosso enquanto educadores”, afirmou Ana Maria que está no município de Tabatinga (distante a 1.108 quilômetros de Manaus).

Veja mais notícias do que acontece no Amazonas Fique por dentro das últimas notícias clicando aqui.

Sobre o Programa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Idealizado em 2020, o programa “Merenda em Casa” surgiu como uma ação de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Retomado este ano devido à severa seca dos rios que assola os municípios, uma força-tarefa foi montada pelo Governo do Amazonas, para que esses alimentos que seriam utilizados na merenda escolar cheguem às moradias dos alunos.

*Com informações da assessoria