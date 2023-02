Mais de 3 mil pessoas já se despediram de Amazonino Mendes

Redação AM POST

O funeral do ex-governador do Amazonas, Amazonino Armando Mendes, já reuniu mais de 3 mil pessoas entre quinta e sexta-feira (16 e 17/02), no Teatro Amazonas. Passaram pelo local fãs, familiares e mais de 500 autoridades. A despedida é aberta ao público e ocorre até a manhã de sábado (18/02), porém a permanência do público no local será permitida até as 5h. Para isso, é necessário estar na fila de visitação até a meia-noite de sexta para sábado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eleitora de longa data de Amazonino, a aposentada Maria Terezinha, de 77 anos, compareceu ao funeral com um álbum de fotos e adereços símbolos do ex-governador. “Eu tenho uma gratidão muito grande. Para mim era um homem do bem e vai continuar na memória das pessoas que gostam dele. Eu acompanho ele desde a primeira vez que ele foi prefeito. Eu vim hoje aqui e vou voltar mais tarde”, afirmou Maria.

Muito emocionada, a professora Giselle Botelho classificou o ex-governador como um estadista do Amazonas, a par com ídolos nacionais. “Eu poderia ter o Pelé, ser fã… Roberto Carlos, até gosto, mas eu acho que o meu ídolo sempre será Amazonino Mendes, paizão. Meu avô era caboclo do interior como ele, então ele se identifica muito com a minha história” contou, comovida.

No sábado, às 8h, será realizado um culto reservado à família, seguido pela solenidade de honras militares. A saída do cortejo acontecerá às 9h, com passagem pelo Centro Cultural Palácio Rio Negro, na avenida Sete de Setembro; pela primeira unidade da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), na avenida Carvalho Leal; pelo Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na avenida Mário Ypiranga Monteiro; e pela Sede do Governo, na avenida Brasil, seguindo para solenidade de cremação reservada à família.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Trajetória política

Natural do município de Eirunepé, Amazonino Mendes tinha 83 anos de idade. Em sua longa carreira política foi senador da República, prefeito de Manaus por três mandatos e quatro vezes governador do Estado. O político amazonense faleceu no domingo (12/02), vítima de complicações de saúde, em São Paulo, onde estava internado.