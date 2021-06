Mais de 300 quilos de pescado ilegal são apreendidos em barco no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Em combate aos crimes ambientais, agentes da Base Fluvial Arpão apreenderam 311 quilos de pirarucu seco, na manhã desta quinta-feira (10/06), em uma embarcação nas proximidades do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). O responsável pela embarcação foi detido para prestar esclarecimentos.

A apreensão ocorreu durante uma fiscalização no barco pesqueiro “Jesus Meu Salvador”, oriundo de Tefé, com destino a Parintins. Segundo o major Charles Prestes, comandante da 11ª edição da operação, durante a revista minuciosa na embarcação, o cão farejador empregado na ação indicou que havia material suspeito no porão do barco.

Os agentes iniciaram buscas e encontraram o pescado ilegal, avaliado em mais de R$ 9,3 mil. Conforme a polícia, o material estava escondido em sacos de fibra, sob outros tipos de pescado.

O material foi apreendido, e o suspeito foi detido e conduzido ao cartório da Base Arpão para prestar esclarecimentos. Ele foi autuado por crime ambiental. O pescado apreendido será doado para instituições não governamentais de Coari.

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a unidade tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional e Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.