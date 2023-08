Mais de 40 focos de incêndio são registrados em Manaus e região metropolitana nas últimas 48 horas

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) combateu, nos últimos dois dias, 23 incêndios em áreas de plantas na cidade de Manaus, sendo 14 casos na segunda-feira (21/08) e nove registros na terça-feira (22/08). Para evitar um aumento significativo de ocorrências desse tipo, a corporação destaca medidas simples que a população pode adotar.

“Nossas equipes atuaram, de forma intensiva, em todas as zonas da cidade para combater as ocorrências de incêndio, que nesse período de ano tem aumento devido ao calor do verão amazônico. Ressalto que ações simples, como não jogar bigorna de cigarro em área de vegetação e não queimar lixo, podem evitar que esses sinistros aconteçam”, pontuou o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Ximenes Muniz.

Região metropolitana

Além da capital, houve também atendimento a casos de incêndios em municípios vizinhos. Apenas entre segunda e terça-feira, o posto dos bombeiros em Iranduba (a 27 km de Manaus) atendeu nove ocorrências desse tipo. A unidade do CBMAM em Presidente Figueiredo (a 117 km da capital) combatou oito incêndios, seguida por Manacapuru (a 69 km de Manaus) com três registros e Itacoatiara (a 176 km de Manaus) com um caso.

Ao todo, nos quatro municípios, foram atendidas 21 ocorrências de incêndio em plantas na região metropolitana nos últimos dois dias.

“Temos feito um trabalho constante de conscientização da população, por meio da mídia com dicas, orientações para que possamos internalizar que a maioria desses incêndios podem ser evitados. E destaco que, ainda no princípio do sinistro, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado, por meio do número 193, temos equipes de plantão em todas as zonas da cidade”, concluiu coronel Muniz.