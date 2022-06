Mais de 40 mil pessoas saíram de Manaus em embarcações com direção a Parintins

Redação AM POST

A Operação Parintins Para Todos contabilizou, nos dias 16 a 27 de junho, que mais de 40 mil pessoas em Manaus utilizaram o serviço de transporte hidroviário intermunicipal, tendo como destino a cidade dos bumbás Caprichoso e Garantido (a 369 quilômetros da capital). Coordenada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam), a ação ocorreu nas duas localidades.

Continua depois da Publicidade

Ao todo, foram 40.527 passageiros e 226 fiscalizações nos dois postos da Arsepam na capital, no Porto de Manaus e nas balsas da Manaus Moderna, ambos no Centro; e na Ilha Tupinambarana, na Instalação Pública Portuária de Pequeno Porte (IP4), no Centro (período de 21 a 27 de junho).

O diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, destacou que a Operação Parintins Para Todos ocorreu de forma satisfatória, em comunhão com diversos órgãos estaduais e federais, para conseguir atender ao grande fluxo direcionado ao Festival Folclórico de Parintins, realizado de 24 a 26 de junho.

Os dados projetados, inicialmente, de 50 a 60 mil pessoas, foram realizados com base nas informações concedidas pela Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC), da Marinha do Brasil. Agora, com a conclusão da coleta, segundo Rufino Júnior, o resultado ajudará a intensificar os trabalhos regulatórios voltados ao modal hidroviário intermunicipal.

Continua depois da Publicidade

Pesquisa de qualidade

Durante a permanência em Parintins, equipe da Ouvidoria da Agência Reguladora realizou uma pesquisa de qualidade junto aos passageiros dos barcos. A amostra com 116 respostas ajudará na etapa final do processo de regulamentação da Lei Estadual nº 5.604/2021, referente ao Serviço Público de Transporte Hidroviário Intermunicipal de Passageiros e Cargas (SPTHI).

Continua depois da Publicidade

Com base na pesquisa, surgiram alguns levantamentos como, por exemplo, 50,4% dos passageiros são do sexo masculino e 49,6% do feminino. Da população que veio ao município de Parintins, 46,6% está na faixa etária de 18 a 30 anos; 43,1% na de 31 a 59 anos; 6,9% na de 60 anos ou mais; e 3,4% na de 16 a 18 anos.

Sobre o quesito qualidade das embarcações, 35,3% dos entrevistados classificaram como boa; 28,4% como regular; 19% como ótima; e 18,1% como ruim.

Continua depois da Publicidade

Campanha

Também na Ilha, aproveitando o grande quantitativo de pessoas, a autarquia desenvolveu a campanha “Somos a Arsepam”, com a finalidade de apresentar à população as competências da entidade, principalmente a respeito do transporte hidroviário intermunicipal, competência esta iniciada, por meio de decreto, em 2020, e concluída com a sanção da Lei 5.604, do dia 16 de setembro de 2021.

Os torcedores dos bumbás Caprichoso e Garantido receberam ventarolas e informativos sobre o órgão, além de tirarem dúvidas com os fiscais presentes no porto e no Turistódromo, espaço localizado em frente à Catedral de Nossa Senhora do Carmo, no Centro da cidade.