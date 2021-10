Mais de 400 policiais militares vão reforçar segurança pública no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima comandou, nesta segunda-feira (25/10), a solenidade de formatura de 404 soldados da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, na avenida Constantino Nery, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

O evento marcou o início da atuação plena dos novos policiais nas ações de patrulhamento ostensivo nas ruas. Os novos praças da PMAM foram aprovados no concurso da corporação em 2011 e convocados pelo governador Wilson Lima em agosto de 2020. Eles irão reforçar o policiamento ostensivo no interior do estado.

“Hoje também nós estamos fazendo justiça a esses homens e mulheres que estão aqui e que se dedicaram, mas acima de tudo assumiram um compromisso. Vocês fizeram um juramento, honrem a farda que vocês estão utilizando, que essa farda lhes credencia para serem representantes do Estado onde quer que vocês estejam. Vocês têm um papel fundamental de proteger a nossa sociedade e ajudar todo o nosso sistema de segurança a combater a criminalidade e dar tranquilidade para o nosso povo”, frisou Wilson Lima.

Durante a formatura, o governador informou que os novos praças que se enquadrarem nas normas de disciplina da PM serão lotados nos municípios de origem. Disse ainda, que o Governo do Amazonas já destinou para o orçamento da PMAM o valor de R$ 20 milhões para reformar quartéis do interior, oferecendo uma estrutura adequada aos militares.

Os prefeitos de São Sebastião do Uatumã, Jander Almeida; de Autazes, Andreson Cavalcante; de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa; e de Guajará, Ordean Gonzaga da Silva, estiveram presentes na formatura, além de deputados federais e estaduais, vereadores e secretários de Estado.

Os mais de 400 policiais militares passaram por dez meses de curso de formação teórica e prática. No curso de formação, o Governo investiu na preparação, capacitação e aperfeiçoamento dos novos agentes públicos.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel PM Ayrton Norte, enfatizou a importância do aumento no efetivo, principalmente para reforçar as unidades policiais do interior do estado, onde ficarão à disposição do Comando de Policiamento do Interior (CPI).

“Esses homens só vão nos ajudar a aumentar a nossa capacidade de operação, o aumento do efetivo é muito importante, principalmente para o interior do estado. Nós temos uma defasagem muito grande nos municípios do Amazonas, e o governador com o olhar muito clínico, olhar de estadista, resolveu formar essa turma, e grande parte vai para o interior, sem dúvida, para que a gente possa completar os quadros da Polícia Militar no estado e possa proporcionar ao cidadão de bem uma melhor segurança”, ressaltou o comandante da PMAM.

Formação – O curso realizado pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFap), em parceria com o Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública (Iesp), iniciou no dia 23 novembro de 2020, e foi concluído pelos servidores em 25 de outubro de 2021, totalizando 10 meses de estudo teóricos, treinamento e formação tática. Durante o período de formação, para contribuir no enfrentamento da Covid-19, os alunos soldados trabalharam arduamente em prol da logística, transportando cilindros, equipamentos e materiais destinados ao combate ao Covid-19.

Para o novo soldado, André Lins, o momento é de gratidão. “Agradecer ao governador do Estado pela oportunidade, ao nosso comandante-geral, a todos que deram esse apoio, ao corpo docente onde a gente aprendeu muita coisa, a gente aprendeu muitas lições de vida e agradecer do fundo do meu coração à minha família inteira”, disse.