Mais de 59 mil pessoas viajaram com destino a Parintins em embarcações

O transporte hidroviário intermunicipal registrou, no período de 20 de junho a 3 de julho, o fluxo de 59.162 passageiros com destino a Parintins (a 369 quilômetros da capital). O dado da Operação Parintins 2023 foi coletado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam), responsável por coordenar e fiscalizar esse modal de transporte.

O quantitativo de pessoas deste ano apresentou um aumento de 45,98% em relação à operação de 2022, que contabilizou 40.527 passageiros. Neste ano, foram efetuadas 140 fiscalizações, representando assim uma média de 422 passageiros por embarcação.

Os trabalhos iniciaram em 20 de junho em Manaus e em 28 de junho em Parintins, estendendo-se até a manhã do dia 3 de julho em ambos os municípios. Na capital, os trabalhos ocorreram no Porto de Manaus e nas balsas da Manaus Moderna, no Centro. Em Parintins, os fiscais estiveram presentes no porto e na orla do município.

O diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, destacou o trabalho em conjunto com órgãos municipais, estaduais e federais para assegurar um transporte eficiente e, principalmente, seguro à população. Segundo ele, não foram registrados acidentes com embarcações.

Para chegar a Parintins, as 181 embarcações, com passes de autorização para realizar viagens ao município dos bumbás Caprichoso e Garantido, tinham que efetuar paradas nos postos deslocados próximos ao Encontro das Águas e em Itacoatiara (a 176 km da capital), coordenados pela Marinha do Brasil.

De acordo com Rufino, esses postos ajudaram a coibir qualquer tentativa de superlotação nas embarcações, assim como imprudências quanto aos itens de segurança previstos em leis, como o colete salva-vidas.

“Para o próximo ano, pretendemos ampliar as equipes de fiscalização e os serviços. Já devidamente consolidado, terminado todo o processo de regulamentação, a regulação terá maior incidência sobre o serviço oferecido”, adiantou Rufino.

Outras atividades

Na Praça da Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Parintins, a Arsepam contou com um estande no Turistódromo, espaço dedicado ao turista e que abrigava serviços de atendimento de órgãos e instituições parceiras.

No local, servidores explicaram a competência da Agência Reguladora do Amazonas em mediar, controlar e regular os serviços públicos de transporte rodoviário e hidroviário intermunicipal de passageiros e gás natural (GN) canalizado.

Também foi feito no Turistódromo um quiz de perguntas sobre os anfitriões da festa. Quem acertava a pergunta ganhava um dindim temático do Caprichoso ou do Garantido – na Ilha, a delícia gelada é conhecida como flau. Ao todo, 1.500 dindins foram distribuídos para os visitantes do espaço.

Redação AM POST