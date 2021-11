Mais de 600 casas serão construídas no Prosamin+ no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

MANAUS- O Governo do Amazonas vai construir 648 unidades habitacionais, como parte do Programa Social e Ambiental de Manaus e do Interior (Prosamin+). Uma das inovações do novo programa é que parte dessas unidades habitacionais será construída em áreas desapropriadas em gestões anteriores e que estão sem uso, proporcionando considerável economia de recursos aos cofres públicos.

Lançado pelo governador Wilson Lima, o novo programa, com contrato já aprovado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), beneficiará 60 mil pessoas na zona leste de Manaus, com obras de urbanização, construção de novos conjuntos habitacionais, saneamento básico e drenagem urbana.

As primeiras licitações para o início das obras do Prosamin+ serão lançadas ainda neste mês de novembro, pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). O órgão coordena a execução do programa, hoje considerado pelo BID uma referência para o país, em termos de projetos socioambientais.

O coordenador executivo da UGPE, Marcellus Campêlo, explica que o Prosamin+ prevê a construção de unidades habitacionais nas zonas leste e sul de Manaus. Na zona sul, estão previstos 104 apartamentos, divididos em 13 blocos, que serão erguidos em áreas desapropriadas próximas ao Igarapé do Quarenta, no bairro Cachoeirinha, e nas proximidades da Avenida General Rodrigo Otávio, no bairro do Japiim. Na zona leste, serão 68 blocos e mais 544 apartamentos.

Com o uso de áreas desapropriadas, de acordo com Campêlo, o Governo não precisará mais arcar com indenizações e demolições e com a preparação do solo para as construções. No Prosamin+, o Governo vai investir cerca de R$ 542 milhões, em recursos financiados pelo BID e pelo Estado. Marcellus Campêlo informa que os projetos já estão prontos e o trabalho social já iniciou, nas comunidades de abrangência do programa.

Na capital, o programa vai representar a continuidade das intervenções e requalificações iniciadas pelo Governo do Amazonas nas bacias do Quarenta, Educandos e São Raimundo, deslocando o eixo das suas ações, pela primeira vez, para a zona leste e, futuramente, em outras etapas, na expansão para o interior do estado.

Em sua primeira fase, o Prosamin+ vai beneficiar as famílias que residem no leito do Igarapé do Quarenta, em áreas na comunidade da Sharp e na Manaus 2000, nas zonas leste e sul, respectivamente. O programa vai executar obras de infraestrutura, saneamento básico, urbanismo, habitação e recuperação ambiental nos bairros do Japiim, Coroado, Distrito Industrial e Armando Mendes.

*Com informações da assessoria de Imprensa