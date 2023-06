A Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso (DECCI), recebe em média mais de 70 denúncias de crimes contra idosos, semanalmente, por meio dos canais oficiais de denúncias disponibilizados à população, bem como por outros órgãos de proteção do Estado. A maioria das denúncias são realizadas anonimamente, já que grande parte da violência é praticada por familiares ou pessoas próximas às vítimas. As violências acontecem nas formas física, verbal, patrimonial ou psicológica.

De acordo com a delegada Andréa Nascimento, titular da unidade policial especializada, é importante denunciar.

“É de suma importância a denúncia, pois a partir do momento em que as recebemos, imediatamente iniciamos as diligências domiciliares a fim de apurar os fatos, juntamente com o apoio de outros órgãos de proteção como o Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (Cipdi), para verificar a procedência das informações, instaurar os procedimentos cabíveis e auxiliar as vítimas a romperem o ciclo de violência”, explica a delegada.

As denúncias podem ser realizadas pelo Disque 100, dos Direitos Humanos ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O registro do Boletim de Ocorrência (BO) pode ser realizado na delegacia mais próxima do fato; on-line no site da Delegacia Virtual: delegaciavirtual.sinesp.gov.br/, ou diretamente na DECCI que está localizada na rua do Comércio, 270, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul da capital.

Redação AM POST