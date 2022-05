Mais de 700 pessoas serão beneficiadas pelo projeto CNH Social em Manacapuru

Redação AM POST

Durante ações do Governo Presente em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), na tarde de ontem (13/05), o governador Wilson Lima destacou que 700 pessoas serão beneficiadas com a “CNH Social”. O projeto do Governo do Amazonas é coordenado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

Além das ações do Detran, um conjunto de serviços de diversos órgãos estaduais foi oferecido no município. “Nós estamos trazendo aqui o Governo Presente com várias ações, com ação de cidadania, com entrega de créditos através da nossa Afeam, assistência técnica através do nossa Secretaria de Produção Rural e a entrega de outros implementos que são importantes para o setor primário”, destacou o governador sobre o Governo Presente.

CNHs – Em Manacapuru, o Detran-AM entregou as primeiras seis Carteiras Nacionais de Habilitação para os contemplados com o projeto “CNH Social”, que faz parte do programa Detran Cidadão, o maior conjunto de ações de inclusão social no trânsito já implantado no Amazonas.

O autônomo Antônio Ferreira Gonçalves, 35, é um dos beneficiados. “Minha esposa viu na televisão, resolveu colocar meu nome. Estou muito feliz, vai me ajudar muito, sou vendedor autônomo e vai facilitar muito na minha vida. Tenho de carro, mas não de moto, estava precisando”, disse.

Os condutores, que receberam a CNH, foram selecionados para o processo de adição de categoria na primeira chamada do projeto para o interior, realizada no mês de janeiro.

Contemplados – Outras 200 pessoas ainda se encontram no processo de primeira habilitação no município. E mais 494 acabaram de ser chamadas para iniciarem a entrega de documentação da nova lista de contemplados, divulgada no dia 3 de maio, pelo governador Wilson Lima.

Com isso, 700 pessoas de baixa renda em Manacapuru já foram contempladas com o projeto e terão um documento que vai abrir oportunidades de emprego e renda, beneficiando suas famílias.

Na sexta-feira, o Detran realizou 80 atendimentos no município entre renovação de CNH, primeira via, transferência de propriedade ou município e educação de trânsito.

Os deputados federais Átila Lins e Capitão Alberto Neto, e os estaduais Joana Darc, Cabo Maciel, Saullo Viana e Sinésio Campos acompanharam o governador em Manacapuru, além dos prefeitos de Novo Airão, Frederico Júnior, e de Santa Isabel do Rio Negro, Ribamar Beleza.