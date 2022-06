Mais de 7,3 mil famílias são alcançadas com o Auxílio Enchente em Manaquiri e Careiro

Redação AM POST

O Governo do Amazonas começou, nesta sexta-feira (10/06), a entregar os cartões do Auxílio Estadual Enchente para as famílias atingidas pela cheia dos rios nas cidades de Manaquiri e Careiro. Ao todo, estão sendo beneficiadas 7.328 famílias nas duas cidades.

Criado pelo governador Wilson Lima, o benefício é no valor de R$ 300, pago em parcela única. A medida está inserida na Operação Enchente, que conta com o apoio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), em parceria com a Defesa Civil do estado e municípios, e contempla famílias que tiveram suas casas invadidas pela subida dos rios tanto na cidade quanto nas comunidades ribeirinhas.

Em Manaquiri, 4.411 famílias foram alcançadas pelo auxílio. Na cidade de Careiro, 2.917 foram beneficiadas.

“Este é um socorro para as famílias que estão sendo atingidas pela enchente. É um dinheiro para que essas famílias possam comprar nos comércios do município. Aquecendo assim, a economia local”, enfatizou Wilson Lima.

Além da ajuda humanitária, a operação montada pelo Governo do Estado prevê o envio de cestas básicas para amparar as famílias afetadas.

“Eu moro há 20 anos na comunidade Tupaninha e venho passando dificuldades com a enchente. Esse cartão agora vai me ajudar muito, porque a gente tem necessidade, minha casa está no alagado. Esse dinheiro vai me ajudar a comprar alimentação. Eu agradeço muito”, disse o beneficiado, Paulo Miller, de 78 anos.