Mais de R$13 milhões em multas foram aplicadas por radares da BR-174

Amazonas – Dados obtidos pelo projeto Fiquem Sabendo, por meio da Lei de Acesso à Informação, revelaram que os trechos da BR-174, localizados na saída de Manaus, são responsáveis por quase metade das multas aplicadas nas estradas federais do estado do Amazonas. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), dos R$24,6 milhões em autuações a motoristas, cerca de R$13 milhões em multas foram originados dos seis radares instalados na rodovia.

Os radares de velocidade são uma das principais ferramentas utilizadas para garantir a segurança nas rodovias. Eles são responsáveis por monitorar a velocidade dos veículos e, quando identificam um motorista que está acima do limite estabelecido, emitem uma multa como forma de punição e incentivo ao cumprimento das leis de trânsito.

Dos seis radares presentes na BR-174, quatro estão localizados nas proximidades de Manaus, enquanto os outros dois estão próximos ao município de Presidente Figueiredo. Os dados fornecidos pelo DNIT indicam que esses radares foram responsáveis por 70.907 multas, representando 49,2% do total de multas aplicadas nas rodovias federais do Amazonas.

Um fato interessante é que na BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, não há radares instalados. Isso pode explicar o número menor de multas aplicadas nessa rodovia em comparação com a BR-174. No entanto, é importante ressaltar a importância da presença de radares no controle da velocidade e garantia da segurança viária.

A arrecadação com multas de trânsito tem um impacto significativo na receita dos órgãos responsáveis pela fiscalização. No caso específico dos radares da BR-174, apenas um deles aplicou R$7 milhões em multas, o que representa cerca de 27% do total de sanções nos últimos quatro anos. Esses recursos podem ser direcionados para investimentos em infraestrutura viária e campanhas de conscientização.

Embora as multas sejam uma forma eficaz de punição, é essencial investir também em educação e conscientização no trânsito. Ações de fiscalização devem estar aliadas a campanhas educativas, para que os motoristas compreendam a importância de respeitar os limites de velocidade e adotar um comportamento seguro nas estradas.

Diante da concentração de multas na BR-174, é fundamental que as autoridades responsáveis pela gestão das rodovias federais do Amazonas avaliem a necessidade de investimentos em melhorias na infraestrutura e sinalização viária. Além disso, é preciso aprimorar o monitoramento e a manutenção dos radares, garantindo que eles estejam em pleno funcionamento para contribuir com a segurança dos motoristas.

O deputado estadual Abdala Fraxe (Avante) criticou em 2022 na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) os radares na BR-174 e enviou um requerimento ao DNIT cobrando explicações sobre a localização dos equipamentos após receber reclamações de moradores.

Redação AM POST*