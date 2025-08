Mais Médicos amplia cobertura na Região Norte com 213 novas convocações

Notícias do Amazonas – O Ministério da Saúde anunciou que 213 médicos do programa Mais Médicos serão enviados à Região Norte ainda em agosto. A convocação faz parte da segunda chamada do 41º edital do programa federal, que selecionou 1.542 profissionais para atuar em 981 municípios de todo o país.

Do total destinado ao Norte, 52 médicos irão atuar em 23 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), considerados entre os espaços mais carentes da rede pública de saúde. O restante dos médicos será distribuído entre o Nordeste (443), Sudeste (513), Sul (263) e Centro-Oeste (110). Há também 157 vagas reservadas para pessoas com deficiência e 468 para candidatos do grupo étnico-racial.

A publicação final da alocação dos candidatos da ampla concorrência e das cotas está prevista para o dia 19 de agosto, e os profissionais com registro no Conselho Federal de Medicina ou diploma revalidado (Perfil 1) começam a chegar às localidades a partir do dia 20.

Criado em 2013, o Mais Médicos visa reduzir a carência de profissionais em regiões vulneráveis. O programa já chegou a ter 18 mil médicos em atuação no auge, mas sofreu redução entre 2016 e 2022, com queda para 12.843 profissionais, impactando o atendimento em comunidades remotas e a cobertura vacinal do país.

Desde 2023, o programa vem sendo retomado como política estruturante do Sistema Único de Saúde (SUS) e atualmente conta com 28 mil médicos atuando em 4.547 municípios, além da saúde indígena e prisional. De acordo com o Ministério da Saúde, o Mais Médicos já atendeu 73 milhões de brasileiros. O Amazonas segue entre os estados que mais necessitam de presença médica permanente em áreas de difícil acesso.