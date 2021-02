Mais quatro recuperados da COVID-19 retornam a Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Curados da COVID-19, mais quatro pacientes que haviam sido transferidos do Amazonas para tratamento em outras capitais brasileiras retornaram ao estado, entre a noite de terça-feira (16/02) e a madrugada desta quarta (17/02). Os amazonenses retornaram das cidades de Belém (PA) e Vitória (ES). Até agora, 230 pessoas auxiliadas pelo Governo do Estado voltaram para Manaus recuperadas da doença.

Continua depois da Publicidade

O Governo do Estado providencia, em parceria com o Governo Federal, desde janeiro, a transferência de pacientes acometidos pela COVID-19 para tratamento em outros estados, por meio do Plano de Cooperação. A iniciativa visa desafogar o sistema e melhorar o atendimento na rede pública de saúde, e já resultou, até o momento, na alta de 230 pessoas transferidas.

O primeiro voo, da companhia Azul Linhas Aéreas, pousou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por volta das 19h05, de terça-feira, trazendo dois recuperados de Belém.

Um deles foi o parintinense Jander Araújo, de 43 anos. Emocionado, ele agradeceu o apoio dado durante o tratamento em Belém. “A emoção é muito grande. Agradeço a Deus, a toda equipe médica de Belém, à minha família. Ao meu irmão que me acompanhou nessa jornada e ao Governo do Estado pelo acompanhamento”.

Continua depois da Publicidade

Joel Araújo, irmão de Jander, comemorou a recuperação do irmão e agradeceu ao empenho dos profissionais de Belém. “Hoje a gente pode comemorar o retorno do nosso irmão devido a toda essa estrutura. A todos os profissionais de saúde que se dedicaram muito, aos profissionais da assistência social. Fomos muito bem recebidos em Belém e respeitados. Essa parceria tem que ser uma aliança muito forte entre o Pará e Amazonas”.

O segundo voo, da Latam Linhas Aéreas, chegou na madrugada, por volta de 0h40. Os dois pacientes receberam tratamento em Vitória. Eldenira Santos, 52, ressaltou a importância do acolhimento.

Continua depois da Publicidade

“Eu quero agradecer ao governador daqui que nos mandou pra lá, urgentemente, e os de lá que receberam a gente de braços abertos, juntamente com todos os médicos, enfermeiros, todos, sem exceção. É um recomeço e agora é só comemoração mesmo”, enfatizou.

Também recuperado, Aldimir Simplício, 53, falou sobre a confiança passada pelos profissionais. “Nós chegamos lá assustados, saímos de Manaus com o vírus, mas nosso tratamento foi sensacional. Tivemos todo o possível pra nos tratar bem e nos curar. E deu tudo certo. Graças a Deus nós conseguimos”.

Continua depois da Publicidade

Transferidos – O Governo do Amazonas deu início, no dia 15 de janeiro, à ação de transferência de pacientes acometidos de Covid-19. Até a última segunda-feira (15/02), o Governo do Estado havia transferido 558 pacientes para 16 estados da federação. E com o retorno da madrugada desta terça-feira, chegou a 230 os pacientes recuperados de volta a Manaus.

* Com informações da assessoria