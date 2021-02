Mais sete pacientes recuperados da Covid-19 retornam a Manaus na madrugada desta sexta-feira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Continua o retorno a Manaus de pacientes recuperados da Covid-19, após terem sido transferidos para outros estados para continuar o tratamento contra a doença. Na madrugada desta sexta-feira (05/02), outros sete pacientes que venceram o vírus desembarcaram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Eles foram recebidos pelo Governo do Estado, por meio de uma equipe do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), que realizou o transporte dos recém-chegados para seus respectivos domicílios.

Os sete recuperados passaram por tratamento em São Luís (MA), Maceió (AL), Goiânia (GO) e Recife (PE). A transferência de pacientes ocorreu a partir de uma força-tarefa criada em parceria com o Governo Federal.

A volta para casa dos recuperados tem sido cheia de emoções e gratidão, como foi a acolhida para Gutemberg Batista, 37, recebido pelas irmãs. Em Manaus, ele esteve internado no Hospital Platão Araújo antes de ser transferido e receber tratamento em São Luís.

“Foram 19 dias de luta, cheguei praticamente sem vida no Maranhão, mas fui bem recebido pela equipe do hospital universitário, que me deu todo o apoio. Eu só tenho que agradecer. Obrigado, Jesus, pela vida, por tudo”, disse, e comemorou: “Eu venci a Covid!”.

Uma das irmãs de Gutemberg, Katiana Batista, 35, descreveu que o momento é de muita alegria. “Eu só tenho a dizer que o nosso Deus é fiel. O meu irmão é a resposta de Deus a todas as orações que nós e todos os amigos fizemos. Ele é uma pessoa muito amada. Essas lágrimas são de alegrias e da resposta de Deus”.

Apoio nos estados – O Governo do Estado, além desta ação de transferência, tem oferecido, por meio do FPS, apoio psicossocial para os pacientes e as famílias, atuando com 11 técnicos nos estados onde há pacientes do Amazonas e prestando o auxílio necessário a todos.

“Nossos técnicos estão dentro dessas unidades de referência nessas capitais. O Nosso objetivo é amparar os nossos pacientes. Então, desde a unidade em que eles estão se tratando até a chegada deles aqui, nós estamos acompanhando e os levando em casa. Essa ação é muito importante porque o paciente se torna mais acolhido, seguro, e isso contribui com a sua recuperação”, explicou a secretária executiva do FPS, Kathelen Santos

Atualmente, 503 pacientes acometidos da Covid-19 já foram transferidos para tratamento em outros estados. Com a chegada destes sete recuperados, o Amazonas soma 153 pacientes que venceram o vírus e retornaram ao estado.

*Com informações da assessoria de imprensa