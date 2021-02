Mais sete pacientes vencem Covid-19 e retornam a Manaus após tratamento em outras cinco cidades

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Mais sete pacientes recuperados da Covid-19 retornaram a Manaus, na noite de sexta (12/02) e madrugada deste sábado (13/02). Eles haviam sido transferidos para outros estados, a partir da ação conjunta entre Governo do Amazonas e o Governo Federal, para dar continuidade ao tratamento contra o vírus. Eles desembarcaram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e receberam assistência do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), em parceria com a Casa Militar, para o transporte até suas residências.

Foram três voos, vindos de Maceió (AL), Goiânia (GO) e Natal (RN), com um paciente em cada; e mais outros dois voos, vindos de João Pessoa (PB) e de Recife (PE), com dois pacientes em cada.

No primeiro voo, às 22h50, chegou Clauber Poncio, que completou 34 anos no mesmo dia de sua chegada, 12 de fevereiro. O aniversariante lembra que foi um dos primeiros pacientes transferidos para fora do estado; e que ficou quase um mês em tratamento em João Pessoa. Recepcionado com parabéns de todos, ele falou da felicidade de voltar para casa.

“Eu fui acolhido por pessoas maravilhosas que me ajudaram a superar esse desafio. Hoje eu estou muito mais feliz por estar completando 34 anos e meu presente é voltar para casa curado para a minha família”, comentou.

Aos 61 anos de idade, a dona Terezinha Gomes da Silva é outra guerreira que venceu a Covid-19. Emocionada, ela contou que ficou intubada durante 10 dias, mas agradeceu a ação do governo que a trouxe de volta para contar novas histórias.

“Eu quero ressaltar aqui que essa transferência realizada pelo governo foi muito boa, através dessa ação eu nasci de novo. Esse programa foi fundamental, muito bem elaborado e abençoado. Eu fui extubada há sete dias e graças a essa transferência, eu estou viva aqui para contar a história”, enfatizou.

Transferidos – Com o objetivo de desafogar o sistema e melhorar o atendimento na rede pública de saúde, o Governo do Amazonas deu início, no dia 15 de janeiro, à ação de transferência de pacientes acometidos de Covid-19. Atualmente, 542 pessoas já foram levadas a outros estados e ao Distrito Federal para receber tratamento contra o vírus. Até esta madrugada, já retornaram ao estado 214 pessoas recuperadas.