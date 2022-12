Manacapuru é a 25ª cidade do interior a ter 100% de iluminação pública de LED, garante governador Wilson Lima

Redação AM POST

O governador Wilson Lima vistoriou, nesta quinta-feira (1º/12), os serviços de modernização do sistema de iluminação pública de Manacapuru (a 68 quilômetros da capital), que estão prestes a ser concluídos. O município é o 25º a receber 100% de iluminação das vias públicas com luminárias de LED. Desde o início do programa Ilumina+ Amazonas, em maio deste ano, são 51 mil pontos já instalados.

“Isso significa redução do consumo de energia elétrica, significa um aumento na segurança pública, é importante porque as pessoas conseguem ficar mais tempo na rua, principalmente os comerciantes, para o mototaxista que fica até mais tarde”, disse Wilson Lima.

O governador verificou a instalação das novas luminárias na rua Quintino Bocaiúva, Centro, onde fica o restaurante popular do programa Prato Cheio.

Ao todo, Manacapuru recebe 3,9 mil novas luminárias em 33 bairros, incluindo parte da rodovia AM-070 (Manoel Urbano), no trecho que compreende a sede município, e em locais que não tinham nenhum tipo de iluminação pública, como é o caso dos bairros Castanheiras, Novo Horizonte e Nova Canaã.

Além de 25 cidades, o programa já contemplou também mais 32 comunidades rurais, com a substituição de antigas lâmpadas a vapor de mercúrio, de sódio, metálicas e mistas, que causam poluição ao meio ambiente e são menos eficientes, pela tecnologia LED, que garante redução no consumo em até 60% e ainda são sustentáveis.

Estudo realizado pela empresa Avanço Construções, que realiza os serviços no interior, mostra que, nos primeiros oito municípios onde o programa foi implantado, houve redução de 27% no consumo de energia, o que representa economia na conta da iluminação pública das prefeituras e mais dinheiro aos cofres públicos.

Segundo a empresa, a estimativa de economia é de R$ 22,8 milhões, ao longo de dez anos, somente nesses oito municípios. Além disso, a contribuição ao meio ambiente é significativa, com redução da emissão de 26 toneladas de carbono (CO2) na atmosfera, durante o mesmo período.

Os próximos municípios que serão contemplados pelo Ilumina+ Amazonas, coordenado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), são Codajás, Anori e Apuí, que terão o início dos trabalhos nos próximos dias. Ao final deste ano, 28 cidades amazonenses estarão com iluminação 100% de LED em suas sedes.

Balanço

O Governo do Amazonas instalou a iluminação de LED na sede dos seguintes municípios: Tefé, Nhamundá, Parintins, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Autazes, Urucurituba, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Humaitá, Boca do Acre, Novo Airão, São Gabriel da Cachoeira, Beruri, Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Atalaia do Norte, Carauari, Eirunepé, Manacapuru e Alvarães. As áreas urbanas de Maués e São Sebastião do Uatumã já haviam sido contempladas.

Na zona rural e áreas indígenas foram beneficiados os seguintes locais: comunidades Vila Amazônia, Serra da Valéria, Zé Açu, Caburi e Mocambo, em Parintins; Sant’Ana, Santa Helena, Santa Etelvina e Igarapé-Açu, em São Sebastião do Uatumã; Novo Céu, em Autazes; Vila de Lindoia, Novo Remanso, Engenho, Jerusalém, Jacarezinho e Piquiá, em Itacoatiara; Distrito de Realidade e comunidade Cristolândia, em Humaitá; Canoas, Nova Jerusalém, Novo Rumo, Rumo Certo, Marcos Freire e São Miguel, em Presidente Figueiredo; e ainda Santo Antônio do Matupi e Maravilha, em Manicoré. Também receberam iluminação as comunidades Indígenas Belém do Solimões, Umariaçu 1 e Umariaçu 2, em Tabatinga; Feijoal e Filadélfia, em Benjamin Constant.