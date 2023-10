Manacapuru terá racionamento de água devido vazante extrema no AM

Notícias do Amazonas – Por causa da seca severa que afeta o Amazonas, o munícipio de Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus) terá racionamento de água. A cidade é abastecida de água do Rio Miriti que está com nível muito baixo e as subestações estão tralhando com uma capacidade reduzida.

O racionamento inicia a partir da próxima segunda-feira (16) e a prefeitura de Manacapuru não estipulou um limite de até a medida vai durar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Estamos com vários bairros sendo prejudicados hoje. A partir de segunda-feira vamos entrar com racionamento de água, com horário de manobra, vamos está divulgando informes dos horários e quais os bairros serão afetados. Preciso da ajuda da população para que esse racionamento não seja tão prolongado”, disse a diretora do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), Maísa Pinheiro.

Ainda segundo o SAAE, devido intensas quedas de energia elétrica no município algumas bombas queimaram e tem prejudica o fenecimento de água.

Vale destacar que o município de Rio Preto da Eva também iniciou o racionamento de água. As medidas de contingenciamento entraram em vigor na última terça-feira (10) e devem durar 60 dias. O anúncio foi feito pelo prefeito do município, Anderson Sousa, nas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outra determinação é multar e fazer a imediata instalação de hidrômetro na casa de usuários que estejam desperdiçando água.

Redação AM POST*