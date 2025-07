Manaquiri começa a emitir Carteira de Identidade Nacional on-line

Notícias do Amazonas – Um dos municípios duramente atingidos pela cheia dos rios em 2025, com mais de 3.500 pessoas afetadas diretamente, Manaquiri agora dá um passo importante na modernização dos serviços públicos. A cidade passou a emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) em formato on-line, proporcionando mais agilidade e economia para a população — especialmente para os ribeirinhos e agricultores atingidos pela subida das águas.

A agricultora Dalva Pereira, de 64 anos, foi a primeira cidadã do município (a 60 km de Manaus) a solicitar o novo documento digital, em atendimento realizado no Posto da CIN, inaugurado nesta terça-feira (22/07). “Antes era o maior sacrifício para tirar um documento, e agora está tudo mais fácil. Esse documento representa tudo, porque hoje tudo precisa de identidade”, comemorou.

O posto funciona no Centro de Tecnologia e Inovação em Cidadania (Ctic), no centro da cidade. A inauguração contou com a presença do diretor do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM), Mahatma Porto, além do vice-prefeito Luizinho Aguiar e servidores locais.

Segundo Mahatma Porto, a inovação elimina custos e burocracias. “Antes, as pessoas tinham que trazer xerox, foto 3×4. Agora a foto é tirada no local e tudo é digitalizado direto no sistema. Isso agiliza o envio à gráfica e o retorno do documento ao município”, explicou.

Moradores das áreas afetadas pela cheia, como o pescador Fernando Almeida, de 51 anos, também comemoraram. “É um benefício que vai servir pra todo mundo”, disse ele, que mora em uma comunidade ribeirinha nas redondezas de Manaquiri.

A nova funcionalidade visa não só modernizar o atendimento, mas também garantir inclusão digital e cidadania plena, especialmente em contextos de vulnerabilidade como os provocados por desastres naturais.