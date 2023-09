Manaus e cidades no sul do Amazonas são encobertas por fumaça de incêndios que aumentaram em setembro

Só no início do mês de setembro, o Amazonas já registrou quase metade de todos os focos de calor ocorridos durante o mês de agosto. Conforme informações do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), essa realidade coloca o maior estado em extensão territorial do Brasil em situação alarmante em relação aos incêndios florestais. Além disso, o Amazonas é responsável por mais de 30% de todos os registros de incêndio no país neste início de mês.

A situação se agrava com a fumaça gerada pelos incêndios, que tem afetado tanto as áreas rurais quanto as urbanas de cidades da região metropolitana de Manaus. Além disso, o arco do desmatamento no sul do estado, o entorno da BR-319 e as regiões do alto e médio Solimões também estão sofrendo com os impactos da queima descontrolada.

A água para combate ao fogo vem dos próprios rios e lagos e, em geral, é carregada em carros-pipas ou caminhões improvisados com tanques, segundo a secretária de Meio Ambiente de Maués (AM), Jane Crespo, que coordena o Fórum de Secretários de Meio Ambiente do Estado do Amazonas. A preocupação é que a vazante prejudique o combate aos incêndios.

“Com a vazante, vamos ficando sem água. Como vamos apagar fogo? Precisamos agir o quanto antes, mas não temos condições de fazer só. Precisamos de apoio para que o nosso destino não seja igual ao do Pantanal, em Mato Grosso”, disse Jane.

A floresta amazônica, considerada um dos maiores tesouros naturais do planeta, vem sofrendo com o aumento dos incêndios nos últimos anos. Esses eventos têm impactado não apenas a biodiversidade local, mas também o clima global e as comunidades tradicionais que dependem da floresta para sua subsistência.

No caso do Amazonas, que abriga uma parte significativa da Amazônia brasileira, a situação é ainda mais preocupante. A região é conhecida por sua rica diversidade de fauna e flora, além de contar com uma extensa área de floresta preservada. No entanto, o aumento dos focos de calor coloca em risco todo esse patrimônio natural e compromete os esforços de conservação.

Possíveis causas e consequências dos incêndios no Amazonas

Diversos fatores podem contribuir para o aumento dos incêndios na região amazônica, como o desmatamento ilegal, as atividades agropecuárias e as mudanças climáticas. A combinação desses elementos resulta em um cenário propício para a propagação do fogo, principalmente durante a época de estiagem.

Além dos danos ambientais, os incêndios têm consequências diretas para as comunidades locais. Muitas delas dependem do extrativismo sustentável e da agricultura familiar para sobreviver, e a destruição provocada pelas queimadas coloca em risco sua segurança alimentar e sua forma de vida.

Diante desse cenário alarmante, torna-se cada vez mais essencial investir em ações preventivas e no combate efetivo aos incêndios florestais. É fundamental que órgãos responsáveis pela fiscalização e pela proteção ambiental intensifiquem suas atividades, identificando e punindo os responsáveis pelo desmatamento ilegal e pela queima descontrolada.

Além disso, é necessário promover maior conscientização da população sobre os impactos negativos dessas práticas e incentivar alternativas sustentáveis de uso da terra. Isso inclui a valorização do extrativismo sustentável, a adoção de técnicas agrícolas que respeitem os limites ambientais e a promoção de programas de reflorestamento.

Redação AM POST*