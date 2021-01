Manaus recebe cilindros de oxigênio de São Paulo e de empresa fornecedora

Dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) carregados com cilindros de oxigênio chegaram a Manaus no início da madrugada desta sexta-feira (15/1). Eles foram enviados de Guarulhos (SP) para ajudar na crise de saúde que assola o estado do Amazonas.

O sistema de saúde do estado vive uma situação de colapso com o recrudescimento dos casos e a alta de mortes por coronavírus. Depois que as interanações por Covid-19 baterem recordo no estado, os hospitais, sobrecarregados, ficaram sem oxigênio para pacientes.

Doentes começaram a ser levados para outros estados. Cemitérios estão lotados e instalaram câmaras frigoríficas. O governador, Wilson Lima (PSC), decretou toque de recolher no estado por 10 dias. Ninguém pode sair de casa entre 19h e 6h. A medida é uma tentativa de conter a propagação do vírus.

Segundo a FAB, os dois aviões Hércules carregaram mais de 18 toneladas de cilindros de oxigênio líquido, totalizando 386 cilindros. As aeronaves decolaram do Aeroporto Internacional de Guarulhos na noite de quinta-feira (14/1) e pousaram em Manaus durante a madrugada desta sexta.

Os equipamentos serão utilizados pelos hospitais no reforço ao atendimento aos pacientes da

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou na quinta-feira (14/1) que o governo federal está trabalhando para entregar mais oxigênio a Manaus.

“Há uma realidade de diminuição na oferta de oxigênio. Estamos trabalhando para entregar mais oxigênio [no estado] e atender [as pessoas internadas] em UTI”, prosseguiu.

Durante transmissão ao vivo por uma rede social ao lado do presidente Jair Bolsonaro, Pazuello admitiu que há um “colapso” no sistema de saúde de Manaus.

Operação

Policiais da Secretaria de Segurança Pública (SSPAM) apreenderam um caminhão com 33 cilindros de oxigênio, na tarde dessa quinta-feira (14/1), no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

Um homem de 38 anos foi detido e vai responder por “reter produtos para o fim de especulação” e ficará à disposição da Justiça. As forças de segurança souberam do caso por meio de denúncia anônima.

O secretário de Segurança, Coronel Louismar Bonates, esteve no local da denúncia e encontrou o caminhão, distante da empresa, com os cilindros que estavam sendo distribuídos paulatinamente pela empresa.

O fato ocorreu nas proximidades do Sesc Amazonas. Foram encontrados no caminhão, ao todo, 33 cilindros, dos quais 26 possuíam oxigênio.

Fonte: Metrópole