Amazonas

Manaus registra 35°C e calor se aproxima de recordes históricos dos últimos anos

Cidade vive o dia mais quente de 2025; municípios do sul do Amazonas registram temperaturas ainda maiores

Por michael

22/08/2025 às 14:53 - Atualizado em 22/08/2025 às 15:18

Manaus registra 35°C

Manaus registra 35°C e calor se aproxima de recordes históricos dos últimos anos – Foto: freepik

Notícias do Amazonas – Manaus enfrentou, nesta quarta-feira (20), o dia mais quente de 2025 até agora, com os termômetros marcando 35°C, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O registro reforça a tendência de elevação gradual das temperaturas nos últimos dias e alerta para o avanço do chamado “verão amazônico”, período de calor intenso e baixa umidade característico da região.

Nos dias anteriores, a capital amazonense já vinha apresentando uma escalada no calor:

  • Sábado (16): 32,7°C

  • Domingo (17): 33,9°C

  • Segunda-feira (18): 34,4°C

  • Terça-feira (19): 34,5°C

Com a marca desta semana, Manaus se aproxima dos recordes recentes. Em 2023, a cidade enfrentou 39,2°C — maior temperatura já registrada. Já em setembro de 2024, o calor chegou a 39°C.

Interior do Amazonas sofre ainda mais

Segundo o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), cidades do sul do estado, como Humaitá, Boca do Acre e Manicoré, já apresentam registros ainda mais elevados, reforçando a severidade do fenômeno no interior.

Verão amazônico intensifica calor

Enquanto grande parte do Brasil, especialmente a região Sul, enfrenta geadas e temperaturas negativas por causa da primeira onda de frio do inverno, o Norte vive o auge do período seco. Entre junho e setembro, conhecido como “verão amazônico”, há uma queda acentuada nas chuvas e as temperaturas podem superar os 35°C, com sensação térmica chegando a 40°C.

Segundo o Portal G1, a meteorologista Andrea Ramos explica que, ao contrário de outras regiões do país, o calendário climático na Amazônia segue outro padrão:

“Na Região Norte temos apenas duas estações bem definidas: o período chuvoso, chamado inverno amazônico, e o período menos chuvoso, conhecido como verão amazônico”.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

