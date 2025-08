Manaus registra queda de 54% nos homicídios em julho, diz SSP-AM

Notícias do Amazonas – Manaus registrou, no mês de julho, uma queda de 54% nos crimes de homicídio, quando comparado com o mesmo período de 2024. Entre 1º e 31 de julho, foram registrados 33 casos; enquanto no ano de 2024, foram praticados 72 crimes desse tipo. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança do Amazonas (SSP-AM).

Essa é a segunda redução consecutiva dos crimes de homicídio no primeiro semestre de 2025 na capital amazonense. Em março, foi registrada queda de 51,6% nos crimes de homicídio, comparado com março do ano passado.

Esses resultados refletem as ações e as iniciativas coordenadas pelo governador Wilson Lima, com os investimentos do programa Amazonas Mais Seguro.

“Esse é um número histórico. E tem que ser comemorado pelas Forças de Segurança. Parabenizo as Polícias Militar e Civil, os Bombeiros, os peritos e os profissionais da Secretaria de Segurança. Isso é fruto de muito empenho e investimento do governador Wilson Lima com tecnologia, inclusão de efetivo, concurso público, equipamentos modernos; todo esse somatório de ações gera resultados expressivos”, destacou o secretário de Estado de Segurança Pública, Vinícius Almeida.

Desde 2019, o Governo do Amazonas, por meio de um conjunto de investimentos do programa Amazonas Mais Seguro, já destinou R$ 1,16 bilhão ao reforço na Segurança Pública do Estado.

Além da implantação das bases fluviais, que são fundamentais para a segurança no interior, o governador Wilson Lima também ampliou o efetivo das polícias Civil (PC-AM) e Militar (PMAM), por meio da realização de concursos públicos, convocações e treinamentos de novos policiais.