Amazonas

Manaus sedia pela primeira vez o Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Evento reúne autoridades e especialistas para debater avanços e desafios da segurança pública, com foco na realidade amazônica.

Por Beatriz Silveira

14/08/2025 às 18:07

Notícias do Amazonas – Na última quarta-feira (13), o Teatro Amazonas, em Manaus, foi palco da abertura do 19º Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que pela primeira vez é realizado na capital amazonense. O evento reuniu autoridades, especialistas e representantes de diferentes setores ligados à segurança pública.

Durante seu discurso, o governador Wilson Lima (União Brasil) destacou os avanços obtidos no combate à criminalidade a partir do investimento em tecnologia, citando como exemplo o sistema inteligente de videomonitoramento Paredão, que realiza reconhecimento facial de suspeitos e leitura de placas de veículos envolvidos em crimes.

Segundo o governador, o impacto do Paredão é evidente: “Em 2011, Manaus registrou 5.957 veículos roubados ou furtados, uma média de 16 por dia. Em 2024, esse número caiu para uma média de dois por dia”, afirmou.

Incêndio devasta casa no bairro Alvorada em Manaus

Outro destaque foi o RecuperaFone, lançado em setembro de 2024 para rastrear e identificar celulares roubados. A ferramenta surgiu em resposta ao fato de Manaus liderar o ranking nacional de roubo de celulares em 2023, segundo dados do Fórum de Segurança Pública.

O evento, que prossegue até sexta-feira (15), contará com cerca de 50 atividades simultâneas, abordando desde estratégias estaduais de combate à violência até os desafios específicos da Amazônia.

O diretor-presidente do Fórum, Renato Sérgio de Lima, ressaltou a importância do encontro como espaço de troca de experiências e busca por soluções conjuntas.

A programação prevê 45 mesas de debate, duas conferências e a participação de mais de 1,3 mil inscritos e 200 especialistas. Um dos temas centrais será a relação entre Segurança Pública e Meio Ambiente, em sintonia com a proximidade da COP-30, marcada para novembro, em Belém.

