Manaus sedia pela primeira vez o Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Notícias do Amazonas – Na última quarta-feira (13), o Teatro Amazonas, em Manaus, foi palco da abertura do 19º Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que pela primeira vez é realizado na capital amazonense. O evento reuniu autoridades, especialistas e representantes de diferentes setores ligados à segurança pública.

Durante seu discurso, o governador Wilson Lima (União Brasil) destacou os avanços obtidos no combate à criminalidade a partir do investimento em tecnologia, citando como exemplo o sistema inteligente de videomonitoramento Paredão, que realiza reconhecimento facial de suspeitos e leitura de placas de veículos envolvidos em crimes.

Segundo o governador, o impacto do Paredão é evidente: “Em 2011, Manaus registrou 5.957 veículos roubados ou furtados, uma média de 16 por dia. Em 2024, esse número caiu para uma média de dois por dia”, afirmou.

Outro destaque foi o RecuperaFone, lançado em setembro de 2024 para rastrear e identificar celulares roubados. A ferramenta surgiu em resposta ao fato de Manaus liderar o ranking nacional de roubo de celulares em 2023, segundo dados do Fórum de Segurança Pública.

O evento, que prossegue até sexta-feira (15), contará com cerca de 50 atividades simultâneas, abordando desde estratégias estaduais de combate à violência até os desafios específicos da Amazônia.

O diretor-presidente do Fórum, Renato Sérgio de Lima, ressaltou a importância do encontro como espaço de troca de experiências e busca por soluções conjuntas.

A programação prevê 45 mesas de debate, duas conferências e a participação de mais de 1,3 mil inscritos e 200 especialistas. Um dos temas centrais será a relação entre Segurança Pública e Meio Ambiente, em sintonia com a proximidade da COP-30, marcada para novembro, em Belém.