Manauscult comemora derrubada de vetos às Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2

A notícia de que o Congresso Nacional derrubou, nesta terça-feira, 5/7, os vetos à Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, conhecida como Lei Aldir Blanc 2, e à Lei Paulo Gustavo, movimentou a cena cultural de Manaus. As duas medidas tratam de liberação de recursos para financiar o setor cultural, após a área ter sido fortemente atingida pela pandemia de Covid-19.

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, durante reunião de alinhamento de ações estratégicas, explicou que o repasse será destinado à promoção e patrocínio de projetos culturais e trabalhos de artistas locais. A expectativa é que sejam aportados R$ 27 milhões para o município.

“Ao menos dois mil artistas e produtores culturais serão beneficiados. Desses recursos, aproximadamente, 70% contemplarão o setor audiovisual, cinema, documentários, dentre outras modalidades. O restante atenderá os outros segmentos: literatura, dança, teatro, música, artes visuais, cultura étnica, etc. Mas, independentemente disso, nós já estamos trabalhando, no sentido de fomentar, via editais, projetos e ações de difusão cultural”, concluiu.

Com o veto derrubado, algumas ações e atividades podem ser financiadas pela política Aldir Blanc 2, como exposições, festivais, festas populares, feiras e espetáculos, prêmios, cursos, entre outros. Já a Lei Paulo Gustavo garante apoio financeiro para ações emergenciais ao setor cultural.

Projetos

A Manauscult planejou para o segundo semestre de 2022, projetos de pequeno, médio e grande porte, que englobam capacitação de artistas, difusão cultural e fomento por meio de editais e prêmios, tanto para a cultura, quanto para o turismo. No semestre passado, a fundação abriu credenciamento para artistas e produtores culturais; lançou editais de apoio cultural; executou mais de 150 projetos culturais, simultaneamente, em toda cidade; além da realização de eventos como: Semana de Quadrinhos; Maratona Aquática da Amazônia; Brasil Sabor 2022; Marcha Para Jesus; Festival de Música e Arte (Femuarte); Semana Nacional de Museus; Festa do Trabalhador; Ultramaratona 24h; e Festival Folclórico do Amazonas.