Marcelo Ramos protesta contra ‘jabuti’ na BR do Mar que deve representar enorme prejuízo para o Amazonas

Redação AM POST

O deputado Marcelo Ramos (PL-AM) protestou nessa terça-feira (8) na aprovação do projeto de lei 4.199, a chamada BR do Mar, na Câmara dos Deputados, em que foi foi incluído um “jabuti” (tema fora do contexto) que deve representar enorme prejuízo tanto para a navegação em rios quanto para os estaleiros do Amazonas, principalmente.

“Expresso meu protesto veemente contra o PL 4199, o projeto BR do Mar. Foi incluído um jabuti na matéria que não trata de cabotagem e prejudica a economia das regiões Norte e Nordeste e que pode custar a perda de milhares de empregos no setor. Pela primeira vez voto contrario à orientação do meu partido por entender que meu mandato está a serviço do povo do Amazonas, principalmente para os que mais precisam. Vou seguir lutando para alterar o PL no Senado, dessa vez contando com o apoio e a mobilização do senador Omar Aziz” disse.

De acordo com a aprovação dos deputados, a BR do Mar libera, entre outras medidas, progressivamente o uso de navios estrangeiros na navegação de cabotagem sem a obrigação de contratar a construção de embarcações em estaleiros brasileiros.

Entre os principais pontos que afeta a navegação de cabotagem, o projeto abre espaço para o capital estrangeiro.