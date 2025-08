Maria do Carmo começa ‘Reaja, Brasil’ em Apuí; ela também participa do ato em Manaus

Notícias do Amazonas – Finalizando sua visita ao Sul do Amazonas, a pré-candidata ao Governo do Estado pelo Partido Liberal, Professora Maria do Carmo, esteve neste domingo, 3/8, em Apuí. Com forte vocação para criação de gado, o município enfrenta dificuldades para consolidar sua economia pela burocracia no licenciamento ambiental e liberação do uso da terra.

“A gente quer produzir, quer trabalhar, gerar emprego e riqueza, mas não recebemos apoio e nem capacitação. Tudo é fruto do nosso suor e ainda somos tratados como bandidos pelo poder público. Queremos nos regularizar, mas falta oportunidade e boa vontade para nos ajudar”, desabafou o produtor rural Jocenei da Silva.

PUBLICIDADE

Em conversa com as famílias da região, Maria do Carmo garantiu que dentre as prioridade de seu futuro Plano de Governo estará uma proposta sólida para efetivação do agronegócio no Amazonas.

“É possível e é necessário. O Amazonas hoje importa alimentos de estados vizinhos para alimentar os amazonenses, sendo que temos uma enorme capacidade para suprir a necessidade da nossa gente e até virar um grande polo exportador, aliando desenvolvimento e sustentabilidade. O que falta é competência e vontade política para tornar isso realidade”, afirmou a pré-candidata.

Oposição vem forte

PUBLICIDADE

Contrariando a narrativa da oposição, que se diz dona do interior do Amazonas, Maria do Carmo foi recebida por uma comitiva de vereadores, pelo ex-prefeito Admilson Nogueira, e centenas de apoiadores da direita. A agenda foi organizada pelos empresários Paulo Mates e Cesinha, além dos vereadores Fernando Piazão e Adílio Lima, mais conhecido com Adílio Mototáxi.

PUBLICIDADE

“A direita vem muito forte em Apuí. A cada dia a população entende que esse é o caminho para libertar o nosso povo da má política, que nos escraviza e impede o crescimento das pessoas”, disse o empresário e presidente do PL Apuí, Paulo Mates.

PUBLICIDADE

Reaja, Brasil

Para marcar o movimento nacional em defesa da liberdade e da democracia, uma carreata foi realizada em Apuí, que movimentou as principais vias do município e teve seu encerramento com um encontro entre filiados do Partido Liberal e simpatizantes de Bolsonaro.

“Esse foi só o começo e de um movimento que vem forte aqui no Amazonas e em todo o Brasil. É por Bolsonaro e por todos os brasileiros que acreditam na liberdade e num país melhor e mais justo”, finalizou a Professora Maria do Carmo.

Logo mais, a partir das 16h, ela também estará na Ponta Negra, zona Oeste de Manaus, para participar do ato que vai reunir todos os mandatários do partido no Amazonas.