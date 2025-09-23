A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Maria do Carmo desponta como única mulher pré-candidata ao Governo do Amazonas e desafia caciques da velha política

Filiada ao Partido Liberal (PL), ela tem construído sua trajetória política com um perfil conservador e recebeu apoio de Bolsonaro.

Por Natan AMPOST

23/09/2025 às 19:26 - Atualizado em 23/09/2025 às 19:30

Notícias do Amazonas – A empresária e professora Maria do Carmo Seffair vem se destacando como a única mulher em na pré-candidatura ao Governo do Amazonas em 2026. Filiada ao Partido Liberal (PL), ela tem construído sua trajetória política com um perfil conservador e recebeu, recentemente, o apoio público do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o que reforça seu espaço no cenário estadual.

Maria do Carmo ganhou notoriedade ao disputar as eleições municipais de Manaus de 2024 como vice na chapa do então candidato a prefeito de Manaus, o deputado federal Capitão Alberto Neto. Desde então, tornou-se uma das principais apostas do PL para as eleições majoritárias no estado. Sua atuação política se entrelaça com a educação, já que é mantenedora da Fametro, e com iniciativas de recuperação econômica e turística, como a restauração do tradicional Tropical Hotel.

Com um posicionamento firme e comunicação direta, Maria do Carmo tem buscado atrair apoiadores com um discurso voltado para a eficiência administrativa e a renovação política. Ela critica abertamente o que chama de “velha política que lucra com o atraso do Amazonas”, colocando-se como alternativa à prática tradicional dos caciques locais.

O tom de combate à política tradicional tem repercutido principalmente nas redes sociais, onde a empresária tem ampliado rapidamente sua base de seguidores. Nesta semana, ela ultrapassou a marca de 100 mil seguidores no Instagram (@mariadocarmoseffair), com grande engajamento em publicações de teor político.

Avanço digital e apoio popular

A força digital de Maria do Carmo foi impulsionada recentemente por um vídeo em que criticou a visita da primeira-dama Janja da Silva a Manaus. A publicação rendeu 16 mil novos seguidores em apenas 48 horas, consolidando sua estratégia de comunicação online como uma das mais eficazes do Amazonas.

“Já são 20 mil novos seguidores em menos de um mês. Isso significa que a mudança já começou. Chega da velha política e da esquerda que só trouxe atraso. Queremos eficiência, transparência e resultado”, destacou a pré-candidata.

