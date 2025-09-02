A notícia que atravessa o Brasil!

Maria do Carmo reforça apoio a Bolsonaro e fala sobre julgamento: ‘o circo foi todo armado’

Professora Maria do Carmo, pré-candidata ao governo do Amazonas pelo PL, critica julgamento de Jair Bolsonaro no STF e aponta perseguição política.

Por Natan AMPOST

02/09/2025 às 12:52

Notícias do Amazonas – Neste dia 2 de setembro de 2025 tem início o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pré-candidata ao governo pelo Partido Liberal, única representante da direita, a Professora Maria do Carmo define o episódio como “um capítulo triste da nossa história política”.

“Um processo que já nasce marcado pela parcialidade, pela perseguição e pela tentativa de calar milhões de brasileiros que acreditam e confiam nele [Bolsonaro]. Um processo feito às pressas, que avançou a uma velocidade 14 vezes maior que o do Mensalão, do PT, conforme publicado no UOL, no início deste ano. Enfim, o circo foi todo armado e o STF agora está pronto para nos fazer de palhaços”, afirma Maria do Carmo em um vídeo publicado em suas redes sociais.

A pré-candidata, que lançou seu nome ao Governo do Amazonas para 2026 ao lado de Bolsonaro e Michelle em maio deste ano, além de questionar o desrespeito às regras processais e ao Direito, também critica as medidas autoritárias e de censura praticadas pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Leia também: Ciranda Flor Matizada perde título e presidente reage quebrando troféu da campeã em Manacapuru

“Não se trata apenas do Bolsonaro. Trata-se de um ataque à democracia, à liberdade e ao direito de cada um de nós escolher livremente os nossos representantes. Quando querem tirar do jogo um presidente que representa a esperança de tantos, estão, na verdade, tentando tirar a voz do povo brasileiro”, reforça Maria.

Ela encerra o vídeo declarando seu apoio a Bolsonaro e convoca todos em defesa da democracia. “Nós não podemos aceitar essa injustiça. O Amazonas, o Brasil inteiro, precisa estar unido para defender a verdade, a democracia e o direito de Bolsonaro continuar sendo a liderança que o povo escolheu. Essa luta é por ele, mas é, acima de tudo, por todos nós”.

