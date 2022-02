Marinha diz que não houve vítimas no naufrágio de rebocador no Rio Negro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Marinha do Brasil informou em nota que tomou conhecimento, na tarde de hoje (31), do naufrágio do empurrador de uma das balsas que fazem a travessia Manaus – Careiro da Várzea (AM), nas proximidades do Porto da Ceasa, em Manaus (AM). Não houve vítimas e nem vestígios de poluição hídrica.

Imediatamente uma equipe da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, foi direcionada ao local para prestar apoio e coletar informações. Outro empurrador da empresa responsável pela travessia foi direcionado ao local para transportar a balsa em segurança até o Porto da Ceasa. Será instaurado um Inquérito Administrativo, a fim de apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsáveis.

Assim que concluído e cumpridas as formalidades legais, o inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, dando vista à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei nº 2.180/54.

