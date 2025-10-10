A notícia que atravessa o Brasil!

Marinha do Brasil confirma que incêndio em balsas de gasolina e diesel no Rio Amazonas foi extinto sem poluição hídrica

O Navio Hospital Carlos Chagas e a lancha Mutirum supervisionaram a operação de contenção com segurança para a população ribeirinha.

Por Natan AMPOST

10/10/2025 às 11:36

Notícias do Amazonas – Um incêndio de grandes proporções atingiu pelo menos três balsas na manhã desta quinta-feira (9), nas proximidades da Comunidade Costa do Jatuarana, zona rural de Manaus. O fogo atingiu de forma mais crítica duas embarcações que transportavam cerca de 700 mil litros de combustível — 500 mil litros de gasolina e 200 mil litros de diesel — elevando o risco de agravamento do incidente e possíveis impactos ambientais.

A Marinha do Brasil se pronunciou em nota oficial afirmando que o incêndio foi controlado e não há indícios de poluição hídrica no Rio Amazonas. Segundo a corporação, o Navio de Assistência Hospitalar “Carlos Chagas” e a lancha Mutirum acompanharam o conjunto de empurradores e balsas até local seguro, com o apoio de lancha do Corpo de Bombeiros e agentes ambientais.

O órgão destacou que todas as medidas de segurança e contenção foram adotadas para proteger a população ribeirinha e minimizar impactos ambientais. “O fogo foi extinto e não há novos focos de incêndio”, informou a Marinha, ressaltando o acompanhamento contínuo das embarcações até um ponto seguro próximo a Manaus.

Para apurar as causas do incidente, a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental abriu um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN). Além disso, os órgãos de Segurança Pública conduzirão investigações na vertente criminal, caso haja indícios de responsabilidades ou negligência. O objetivo é determinar as circunstâncias do acidente e garantir a responsabilização de eventuais envolvidos, além de fortalecer medidas preventivas para o transporte de combustíveis na região.

O incidente chamou atenção pela grande quantidade de combustível envolvida e pelo potencial de impacto ambiental, especialmente em áreas sensíveis do Rio Amazonas, que abastece comunidades ribeirinhas e mantém uma biodiversidade rica e única.

Apesar do susto, as autoridades reforçaram que não houve registro de vítimas, e que o acompanhamento contínuo das embarcações permitiu a contenção segura do incêndio. Moradores da região relataram cenas de pânico e preocupação, mas também destacaram a rápida ação das equipes de emergência que conseguiram controlar a situação.

