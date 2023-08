Marinha restringe navegação noturna durante período de estiagem no Amazonas

Marinha do Brasil recomendou a restrição da navegação noturna durante o período de estiagem em trechos críticos dos rios Amazonas e Solimões, de acordo com uma portaria divulgada na sexta-feira (18) pela Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental.

Segundo a publicação, as embarcações devem trafegar apenas durante o dia e quando a profundidade local, em metros, atinja o valor menor ou igual a 1,5 vezes o calado do navio. O calado é a distância vertical entre a parte inferior da quilha e a linha de flutuação de uma embarcação.

“Recomenda-se que a navegação seja realizada com a mínima velocidade que garanta manobrabilidade à embarcação”, diz trecho da nota. A Marinha cita dois pontos críticos no Rio Amazonas: a passagem do Tabocal, em Urucurituba, e a enseada (foz) do Rio Madeira, em Itacoatiara. Já no Rio Solimões, a instituição pede “especial atenção” na enseada do Rio Purus.

Os pontos são conhecidos por empresas de navegação, que todos os anos enfrentam a estiagem que ameaça a cabotagem, pois é necessário diminuir o volume de carga. A região sofre economicamente com a distribuição de produtos.

A seca dos rios causa o surgimento de bancos de areia onde troncos costumam se soltar do fundo e margem dos rios e representam risco à navegação.

Quando o rio está em seu volume normal ou cheio, as embarcações podem passar em linha reta com uma velocidade maior. Com os canais mais fundos que surgem durante a seca, o percurso é feito em zigue-zague, o que exige uma perícia maior dos capitães e amplia o tempo da viagem.

Leia a nota completa: Portaria Marinha

Redação AM POST