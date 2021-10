Matriarca do Grupo Simões, Walderez Simões, morre aos 93 anos em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Walderez Simões, esposa do fundador do grupo Simões, morreu nesse domingo (10), aos 93 anos de idade, em Manaus. Ela deixa cinco filhos, além de netos e bisnetos.

Continua depois da Publicidade

Natural do Careiro da Várzea, no Amazonas, Walderez se casou com português Antônio Simões, com quem fundou e trabalhou com ele em uma padaria, o primeiro comércio da família.

O velório de Walderez será reservado à família. Ela será cremada e, por conta disso, também não haverá sepultamento.