Menina de 12 anos é encontrada após ser supostamente sequestrada pelo tio no Amazonas

Uma menina de 12 anos, conhecida como Yasmin, foi encontrada viva após ser sequestrada em Novo Aripuanã, a 227 quilômetros de Manaus. O principal suspeito do crime é seu tio.

Yasmin estava desaparecida desde a manhã de segunda-feira (5) e foi localizada em um barco de pequeno porte em uma área de rio da região.

Ela foi levada a um hospital em Manicoré, a 332 quilômetros de Manaus, para receber atendimento médico. Exames serão realizados para verificar se Yasmin foi vítima de abusos.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) continua as buscas pelo suspeito, que estaria escondido no rio Mataurá, em uma área de difícil acesso.