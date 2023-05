Menina de 12 anos morre após cair e bater a cabeça enquanto leva irmã para creche no Amazonas

No município de Manacapuru, interior do Amazonas, Ana Clara de Lima, uma jovem de apenas 12 anos, perdeu a vida no último domingo (21) após um trágico acidente ocorrido dias antes. A fatalidade aconteceu quando Ana Clara estava acompanhando sua irmã na creche Martha Vasconcelos, localizada no bairro da Terra Preta.

De acordo com a creche, a menina escorregou em um dia chuvoso, batendo a cabeça no pátio que estava molhado devido à chuva. Após o incidente, Ana Clara voltou para casa queixando-se de dores de cabeça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o agravamento dos sintomas, a família levou a jovem para o Hospital Lázaro Reis no sábado (20), onde recebeu atendimento médico. No entanto, devido à piora de seu estado de saúde, Ana Clara precisou ser transferida na manhã seguinte para o Hospital e Pronto Socorro da Criança – Joãozinho, em Manaus.

Infelizmente, os médicos diagnosticaram a jovem com um aneurisma cerebral que levou a um acidente vascular cerebral (AVC), resultando em danos irreversíveis ao cérebro e morte cerebral, conforme divulgado pela unidade hospitalar. A perda precoce de Ana Clara deixou a comunidade local consternada.

Redação AM POST