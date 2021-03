Mercadinho de Manaus é contratado para reformar sede da prefeitura de Alvarães

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O prefeito de Alvarães, Lucenildo de Souza Macedo (PSC), pretende contratar uma empresa especializada no serviço de hortifrúti, dona de um mercadinho em Manaus, para reformar a sede da prefeitura do município, distante 531 quilômetros da capital. A informação foi publicada no Diário Oficial dos Municípios (DOM), dessa segunda-feira (15), por meio do despacho de homologação e adjudicação.

O documento, porém, já havia sido assinado no dia 19 de fevereiro, e mostra que Lucenildo Macedo pretende gastar R$ 384.189,71 dos cofres públicos na reforma que será feita pela A.T. AVELAR EIRELI, cujo dono é o empresário Andrews Torres Avelar.

A contratação será de “serviços de engenharia, para execução dos serviços de reforma e adequação do Palácio da Liberdade, sede administrativa da Prefeitura de Alvarães”.

Em consulta ao CNPJ da empresa nº 27.128.963/0001-21, no site da Receita Federal, a reportagem verificou que, ao contrário do que se espera, o estabelecimento trata-se de um hortifrúti, que tem como principal atividade econômica, o “comércio varejista de hortifrutigranjeiros”.

O serviço de construção vem aparecer entre as outras 75 atividades secundárias desenvolvidas pela empresa, que variam entre o comércio de bicicletas, calçados, bebidas, lubrificantes, vidros, roupas e outros, ou seja, a famosa empresa “faz-tudo”.

A Prefeitura de Alvarães foi acionada para prestar esclarecimentos sobre o referido contrato. Em resposta, o prefeito Lucenildo Macedo disse que o referido processo de licitação foi acompanha pela Câmara Municipal de Alvarães. Ele informou que não participou para não haver “comentários de favorecimento”. Além disso, o prefeito disse, ainda, que houve necessidade de reforma na sede do órgão por ele se encontrar um “caos” e em um “total abandono”.

“Ouve uma uma licitação para execução desse serviço, eu não acompanho as licitação para não haver comentários de favorecimento mas pedi para câmara de vereadores acompanhar, a mais de 10 anos um prefeito não faz atendimento na prefeitura e encontramos a prefeitura de Alvarães um caos que não tinha luz, não tinha cadeira, não tinha mesa, toda vez que chove alaga a prefeitura, os forros escovados com pau para não desabar, a prefeitura encontrava-se em total abandono”, disse.

“Encontramos uma cidade destruída estruturalmente e com mais de 28 milhões de dívidas, precisamos de um lugar digno para atender a população como vc ver nas fotos acima a prefeitura foi recebida em estado precário”, continuou.

“Em relação a empresa ter a atividade acima citada questionei com setor de licitação e eles me informaram que um do itens permitido para empresa também e a execução de obras conforme me enviaram o cnpj”, explicou.

